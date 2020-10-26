  • 25°C
香港時間 : 20201026日 (一) 20:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

卡塔爾機場出現棄嬰 要求澳洲13名女乘客除褲檢查

環球社會熱點 18:51 2020/10/26

分享：

卡塔爾哈馬德國際機場本月初發現一名棄嬰，機場工作人員為確認棄嬰身份，竟要求女乘客下機前往救護車脫下褲子接受侵入式檢查，包括13名澳洲人。澳洲政府形容事態嚴重及令人不安，指已轉交澳洲警方處理。

英國希斯路機場即場新冠檢測 香港也認可 【下一頁】

希斯路機場設即場新冠病毒檢測 1小時有結果 【下一頁】

卡塔爾首都多哈的哈馬德國際機場（Hamad International Airport），有職員10月2日於機場客運大樓的洗手間内，發現一名新生嬰兒。

當時一班準備由多哈飛往澳洲悉尼的卡塔爾航空航班，已安排乘客登機。但機場職員仍要求其中13名澳洲女乘客下機，將她們帶到位於停機坪的三輛救護車上進行檢查。

《衛報》引述一名當事人米爾斯（Kim Mills）表示，她們當時完全不清楚為何會被帶下機，職員也並未作任何解釋。米爾斯已有60多歲，因此職員未有要求她脫褲檢查。但米爾斯指出，其他女乘客向她表示，職員於救護車上要她們脫掉內褲接受檢查。

【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外 【下一頁】

澳洲外長佩恩（Marise Payne）指出，上述為一系列令人嚴重不安、冒犯及令人憂慮的行為（grossly disturbing, offensive, concerning set of events）。她指出這種情況非同尋常，當局已就此事向卡塔恩政府明確表態。另外，澳洲政府目前正處理事件，將在卡塔爾官員解釋後作下一步行動。

哈馬德國際機場的發言人表示，醫護人員對涉事的初生嬰兒母親表示關切，要求她在離開機場前獲得安置，以顧及這名母親的健康和福祉，因此要求進入發現嬰兒的機場特定區域者協助調查。

責任編輯：鄭錦玲

卡塔爾哈馬德國際機場為確認棄嬰身份，要求女乘客除褲接受侵入式檢查。

相關文章

【新冠檢測】英國希斯路機場即場新冠檢測 香港也認可
2020/10/22
【新冠檢測】英國希斯路機場即場新冠檢測 香港也認可
【英國疫情】希斯路機場設即場新冠病毒檢測 1小時有結果
2020/10/21
【英國疫情】希斯路機場設即場新冠病毒檢測 1小時有結果
【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外
2020/09/19
【英國脫歐】機場明年起停止退稅 兩款貨品除外
【英國疫情】擬機場設檢測站抵步即測試 隔離期有望縮短
2020/08/19
【英國疫情】擬機場設檢測站抵步即測試 隔離期有望縮短
【日本疫情】日增981宗確診創新高 沖繩機場發燒旅客逃走
2020/07/23
【日本疫情】日增981宗確診創新高 沖繩機場發燒旅客逃走
人權 歧視 澳洲 卡塔爾 機場 卡塔爾航空 航空

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間20:00）

下一篇文章

【新冠肺炎】英藥店Boots推12分鐘檢測 售1200元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間19:00）
【美國大選】總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統
【美國大選】總統辯論結束 特朗普：拜登奧巴馬辦事不力 我才競選總統
南韓接種流感疫苗後增至36人死 當局正研究是否需要煞停
南韓接種流感疫苗後增至36人死 當局正研究是否需要煞停
【美國大選】5000萬人提早投票 民調指3成人選舉日才投
【美國大選】5000萬人提早投票 民調指3成人選舉日才投
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶
【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶
【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義
【美國大選】特朗普稱對黑人貢獻僅次林肯 拜登：林肯才最種族主義