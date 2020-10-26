卡塔爾機場出現棄嬰 要求澳洲13名女乘客除褲檢查

卡塔爾哈馬德國際機場本月初發現一名棄嬰，機場工作人員為確認棄嬰身份，竟要求女乘客下機前往救護車脫下褲子接受侵入式檢查，包括13名澳洲人。澳洲政府形容事態嚴重及令人不安，指已轉交澳洲警方處理。

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卡塔爾首都多哈的哈馬德國際機場（Hamad International Airport），有職員10月2日於機場客運大樓的洗手間内，發現一名新生嬰兒。

當時一班準備由多哈飛往澳洲悉尼的卡塔爾航空航班，已安排乘客登機。但機場職員仍要求其中13名澳洲女乘客下機，將她們帶到位於停機坪的三輛救護車上進行檢查。

《衛報》引述一名當事人米爾斯（Kim Mills）表示，她們當時完全不清楚為何會被帶下機，職員也並未作任何解釋。米爾斯已有60多歲，因此職員未有要求她脫褲檢查。但米爾斯指出，其他女乘客向她表示，職員於救護車上要她們脫掉內褲接受檢查。

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澳洲外長佩恩（Marise Payne）指出，上述為一系列令人嚴重不安、冒犯及令人憂慮的行為（grossly disturbing, offensive, concerning set of events）。她指出這種情況非同尋常，當局已就此事向卡塔恩政府明確表態。另外，澳洲政府目前正處理事件，將在卡塔爾官員解釋後作下一步行動。

哈馬德國際機場的發言人表示，醫護人員對涉事的初生嬰兒母親表示關切，要求她在離開機場前獲得安置，以顧及這名母親的健康和福祉，因此要求進入發現嬰兒的機場特定區域者協助調查。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 卡塔爾哈馬德國際機場為確認棄嬰身份，要求女乘客除褲接受侵入式檢查。