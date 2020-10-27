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【香港品牌】紅A疫下不停步　中環設概念店擴闊客源

商業 08:00 2020/10/27

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本地老牌塑膠家品品牌紅A在中環開設了首間概念店，該店暫時短租至一月初。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情下，有企業選擇低調穩守渡過，亦有企業不停步，積極增加曝光率。本地老牌塑膠家品品牌紅A則為後者，疫市下在中環開設了首間概念店，除了用作展示產品用途外，亦冀增設多個機會接觸客戶，進一步拓展零售業務。

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紅A發展至今已逾70載，主攻B2B業務，佔公司收入來源約7成。然而，疫情下展覽停擺，令其失去重要的拓展客源渠道，故品牌在一個機會下決定開設了首間概念店。星光實業業務拓展總監梁馨蘭透露，該店是公司老闆旗下的舖位，由於上手租客遷出，故公司便用作開設概念店，嘗試可否爭取更多業務發展空間。

紅A概念店除了出售其塑膠產品外，也有售賣外國引入的代理品牌家電。（馮漢柱攝）

在概念店內，除了出售紅A的塑膠產品，也有售賣外國引入的代理品牌家電。梁指，實際上品牌近年在多方面不斷增值，如產品不斷推陳出新，甚至公司發展方向也稍有轉變，但單靠電郵推廣（EDM）及傳單等方式，始終難完全覆蓋所有內容。再者，公司近年正積極發展B2C市場，故也希望有實體平台予客人瀏覽產品，並增加與消費者之間的溝通。為了增加客人的新鮮感，概念店也會定期更新產品，並發售限定產品。

雖然她敢於挑戰，但亦要求每一步都穩打穩紮，故該店暫時只會短租至一月初，屆時再審視市場反應考慮是否續租，而現階段亦無計劃再增開更多實體店。

星光實業業務拓展總監梁馨蘭坦言，疫情突襲令其有點措手不及，不過她會迎難而上。（馮漢柱攝）

在疫情期間，紅A不少產品亦為暢銷，例如塑膠垃圾桶及噴壺等防疫產品，每2至3天就賣斷貨，加上其網上銷售表現理想，增長2倍創下新高，帶動公司疫情間整體生意尚能穩守，僅輕微回落約5%至7%。問及對於市場前景是否樂觀，她則認為：「最重要是迎難而上，要有正面態度方能解決眼前問題」。

展望未來，紅A除了會研發更多產品、引入更多代理品牌外，亦有意進一步拓展B2C業務，屆時會加強品牌推廣，如今年底亦會推新一波品牌聯乘，讓品牌年輕化。另一方面，品牌在去年成立了「專業廚房」，化身展覽室展示代理產品，她正計劃開放廚房予傳媒作試菜用途。

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記者：蘇穎琪

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