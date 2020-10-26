【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？

▲ 日前，食物及衛生局長陳肇始被發現其WhatsApp帳戶曾被入侵，到底遇有WhatsApp帳戶被盜時，我們應該如何應對？

WhatsApp被盜愈益常見，日前，食物及衛生局長陳肇始被發現其WhatsApp帳戶曾被入侵，短暫未能使用。到底遇有WhatsApp帳戶被盜時，我們應該如何應對？

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一般而言，盜取WhatsApp帳戶，可分為兩個層面。最常見的就是騙取用戶的WhatsApp驗證碼，黑客透過假冒用戶朋友，或是以「白撞」的方式，聲稱會向用戶發送一個4位數或6位數的SMS，要求用戶覆述該組數字。

如果用戶只是被騙驗證碼，一般只要要12小時後再登記，待手機的SMS重新收到驗證碼進行註冊，便可取回帳戶。但若WhatsApp帳號曾被多次錯誤輸入，則可能要多等數小時，才能登記。

第二個層面是，不慎透過WhatsApp點擊開啟來歷不明的連結，手機可能遭黑客輸入安裝木馬程式，除WhatsApp帳戶資料被竊外，手機儲存的所有檔案及重要資料都會外洩。如曾在電話輸入過密碼或信用卡資料的話，就要更改密碼，及要求發卡公司重發新卡。成功奪回WhatsApp帳號後，應即時啟用WhatsApp雙重認證功能，以提升帳號安全。

一旦啟用「雙重認證」功能，用戶如要在其他手機上使用同一WhatsApp帳號，除需要使用電話號碼 （SMS / 語音） 認證外，更要輸入之前自定的6位數字密碼才能成功登入。

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此外，WhatsApp預設支援點對點加密（end-to-end encryption）技術，除傳送和接收者雙方可以解密訊息外，更有另一功能，就是當用戶更換手機或重新登入 WhatsApps時，其所有聯絡人的對話中，都會出現「安全編碼已更改」的提示，用戶應留意朋友的WhatsApp帳號或已被入侵，應先與對方核實才開始對話。

責任編輯：施雯雯