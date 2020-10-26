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【壟斷市場】Google每年向蘋果支付百億巨額　換取網絡搜尋量　

科技 19:40 2020/10/26

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美國司法部對科技巨頭Google發起訴訟，指Google近年向蘋果（Apple）支付巨額來換取搜尋量，被指壟斷網絡搜索及廣告市場。

近日，美國司法部對科技巨頭Google發起訴訟，指Google近年向蘋果（Apple）支付巨額來換取網絡搜尋量。美國司法部認為，Google的做法是壟斷網絡搜索及廣告市場，該訴訟或成為美國近年最大型的反壟斷調查之一。

據《紐約時報》消息指出，美國司法部向Google正式提出反壟斷訴訟，聲稱Google非法壟斷搜索引擎以及網絡廣告市場。從2017年開始，Apple與Google簽署一項協議，使Google搜尋成為Apple旗下設備的預設搜索引擎。而Google每年需向Apple支付80至120億美元（約620至930億港元）費用，該款項成為Apple業務的主要收入來源之一，佔據每年14%至21%利潤。

＜＜【美國大選】Google報告揭疑中國黑客新手段　冒防毒軟件入侵拜登陣營系統

＜＜【Google Search On】Google Search推新功能　用家哼旋律即可搵歌名

美國司法部指出，目前Google近一半搜尋量均來自於蘋果設備，一旦協議失效，將在很大程度上影響Google廣告業務。外媒預測，若兩企遭到司法部制裁，可能會促使Apple收購或建立自家的搜索引擎，或對Google構成更大威脅。

責任編輯：李寶如

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