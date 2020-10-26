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【亞太經合會】 於11月20日舉行 主辦國馬來西亞：改用視像形式進行

環球政經 19:05 2020/10/26

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原定在今年11月20日在馬來西亞舉行的亞太經濟合作(APEC)領袖峰會，基於疫情的關係，APEC秘書處周一(26號)公布，主辦國馬來西亞決定改用視像形式進行，是自開設1989年以來首度採用。

今次會議將會有21個APEC經濟體出席，主題為「優化人民潛力，共享繁榮未來。」，而各地領袖亦會討論APEC在未來幾十年後的工作願景。同時，在會議正式開始前，APRC雙部長亦會在11月16日，以視像形式進行，預料會議將由馬來西亞國際貿易及工業部長Mohamed Azmin bin Ali主持。

【騰訊700】與兩大巨頭關係密切 水滴公司傳赴美上市：【下一頁

英偉達收購ARM觸礁？多個晶片巨頭企業極力反對：【下一頁

自1993年起，今次已經是各國第29次召開非正式的亞太經合會 ，而今屆是由馬來西亞負責舉辦會議，上屆則由智利為主辦方，但因當時首都聖地牙哥出現社會抗議活動，而宣布取消。

 

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責任編輯：潘曉豐

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