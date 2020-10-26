【國泰裁員】逸東酒店招募外　空服員還能做什麼行業？（附招聘日詳情）

▲ 國泰航空日前宣布大裁員後，航空從業員亦可考慮物業管理公司、電子商貿、超級市場等較少受疫情影響的行業。（資料圖片）

國泰航空日前宣布大裁員後，除了逸東酒店招募航空公司員工外，航空從業員亦可考慮物業管理公司、電子商貿、超級市場等較少受疫情影響的行業。

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1. 物業管理

新地旗下的物業管理公司啟勝管理服務（啟勝），將於11月17日舉辦大型招聘日招聘逾200人。啟勝董事朱啟明表示，今年除了有逾百位曾任職航空業或酒店業的人士加入啟勝外，公司將額外招募超過200位與客戶服務相關的人才，包括客戶服務助理、禮賓員、客戶服務主任、會所助理等。航空業從業員的工作性質與物管服務相似，公司會提供全方位的培訓及支援，助新入職同事轉型成為專業的物業管理從業員。

長江集團中心物業管理有限公司亦將於10月29日舉行招聘，包括高級管業服務助理，無相關工作經驗者，可考慮為管業服務助理。

2. 電子商貿

疫情下電子商貿急速發展，在經濟不景的時候，是具吸引力的行業。HKTVmall近日宣布，愈來愈多品牌和零售商重視電子商貿，需要增聘人手應付訂單增長，流動招聘車將於11月2日再次出動，招聘倉務員、派貨員等職位，月入可超過2萬元。

3. 超級市場

百佳超級市場將於10月27日招聘店舖經理、助理店舖經理、顧客服務助理 （全職/兼職）等職位，與空服員同為服務性質，而且超級市場於疫情下生意仍能增長，憂慮再被裁員的機會較低。

啟勝招聘日

日期 ： 2020年11月17日（星期二）

時間 ： 10：00am - 6：00pm

地點 ： 觀塘創貿廣場20樓2010室

長江集團中心物業管理招聘日

日期 ： 2020年10月29日 （星期四）

時間 ： 10：45am - 17：30pm

地點 ： 灣仔莊士敦道111號修頓埸館

HKTVmall招聘日

日期 ： 2020年11月2日 （星期一）

時間 ： 3：00pm - 5：30pm

地點 ： 觀塘（當日將於Facebook公佈流動招聘車確實停泊位置）

百佳招聘日

日期 ： 2020年10月27日 （星期二）

時間 ： 10：00am - 1：00pm & 2：00pm - 5：00pm

地點 ： 灣仔告士打道5號稅務大樓地下勞工處零售業招聘中心

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責任編輯：朱悅瀅