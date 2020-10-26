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發展可再生能源不是夢？　南澳洲完成100%太陽能供電

環球政經 18:51 2020/10/26

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隨著環境受污染、氣候轉變等問題發生，有不少人都提倡發展可再生能源，有些地方更已經逐步依賴可再生能源來作部分供電，當中南澳洲在10月時，成為全球首個可以100%太陽能供電的地方。

【港股追蹤】新能源車續成國策重點 比亞迪股份再創新高：【下一頁

綜合外媒報道，這個具有重大卻短暫的里程碑在10月11日實現。南澳洲在當地時間中午12點至下午1點，這一小時內，在天氣和溫度的配合下，太陽能發電可供應至全區的生活及工業用電量100%，成為首個可以實現太陽能供電的地區。有專家指，雖然過程短暫，但以太陽能發展速度來看的話，在未來供電時間有望不斷延長。

有媒體指出，其實南澳洲非常流行使用太陽能來發電，有三分一的住戶在屋頂裝有太陽能板。南澳洲早前又滿足了89%的太陽能需求；另一方面，當地對於屋頂太陽能板的需求持續增加，能源市場運營商（Australian Energy Market Operator）預料在未來14個月內將新增3.6萬個新的屋頂太陽能系統，在將來或可滿足100%的需求。

「可再生能源」一般是指，安全和取之不盡的能源，即沒有耗盡儲備問題，當中包括太陽能、風能、生物質能、水力能、地熱能、海洋能等。

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責任編輯：黎淑雯
 

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