【香港航空】港航研再辦香港飛香港Flycation　「觀賞日落」講運氣（圖輯）

▲ 香港航空營辦香港飛香港航班

航空業陷半停頓多時，陸續有航空公司推出無目的地航班讓航空迷再償「搭飛機癮」，香港航空上周六（24日）營運香港飛香港的「觀賞日落」航班，港航月中推售「飛悅香港」的100張機票，未足半小時已經售罄，香港航空企業事務及發展總監莊偉祺稱，首航航機旅客反應踴躍，研究再推出更多類似航班。

港航觀賞日落航班圖輯

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香港航空該班香港飛香港「HX852」航班於10月24日下午4時半從香港國際機場起飛，在距離香港200海里內的南中國海上空飛行。票價方面，香港航空向每行一/兩位852港元或每行三位1,188港元，並向每位乘客派獲得600港元的現金禮券，可為未來於香港航空購買機票或港航假期購買其他產品。

港航因應疫情，沒有為HX852 旅客在機上安排飛機餐，但就預留一份飛機餐供旅客回家使用，並在機上安排抽獎活動。

港航目前僅營運台北、馬尼拉等少數航班，莊偉祺稱，香港飛香港航班反應良好，已有企業表達意願和港航合作包機推出無目的地航班。

疫情下機場和停機坪冷清

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記者：麥德銘