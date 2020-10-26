【網民熱話】内地網傳iPhone掉漆相片 網民各持己見

每逢新iPhone推出，都會引起網民的熱烈討論，更有不少人爭相認購。上周五（23日）蘋果新iPhone開售當天，各地蘋果專門店都有市民爭先搶購。

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當大家興致勃勃想要入手新機時，另一邊廂卻有網民懷疑新一代iPhone質量問題。最近内地網傳北京一家蘋果專門店內一部陳列用的藍色iPhone，懷疑因太多人把玩，導致掉漆，令人懷疑新iPhone質量上出現問題。

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不過有其他網民為事件是人為損壞，又表示不相信蘋果的工藝如此差。翻查資料，最新iPhone 12和iPhone 12 mini也是採用與當年iPhone 5相同的工藝，採用陽極氧化鋁工藝製作的鋁合金材質，由於鋁是一種質地柔軟、易變形的金屬，當時蘋果稱這是正常情況，公司並不會提供免費維修，也許會成為大家購買新iPhone的顧慮。

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責任編輯：翁嘉陽