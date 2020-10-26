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【新冠肺炎】英藥店Boots推12分鐘檢測 售1200元

環球社會熱點 18:06 2020/10/26

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【新冠肺炎】英藥店Boots推12分鐘檢測 售1200元

英國疫情持續，大型連鎖藥店Boots計劃在數周內，推出的12分鐘的新冠病毒檢測套裝。名為LumiraDx devices的檢測套裝售120英鎊（約1200港元），為市面上便宜的檢測套裝之一。Boots亦計劃在多個大城市的10間門市提供48小時的檢測服務，稍後會擴大至50間店。

南韓增至59人接種流感疫苗後死亡 無意叫停計劃【下一頁】

南韓死亡增 新加坡停用2款流感疫苗（附藥廠名單）【下一頁】

不少地區將英國列為高風險國家，要求來自英國的旅客出示新冠肺炎檢測陰性結果才可入境，倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）早前為離境旅客提供檢測服務，一小時內就有結果。

Boots檢測服務主要目標顧客也是外出旅遊的民眾，執行董事（Seb James）表示，推出這個檢測計劃的目的，是為了紓緩國民保健署（NHS）的檢測壓力，希望在抗疫之路上出一分力。如果民眾沒有病徵，亦可購買檢測套裝，或使用檢測服務。

白宮幕僚長指華府不會控制疫情 拜登斥：舉白旗投降【下一頁】

澳洲維多利亞州首次零確診 周三起放寬限制【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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