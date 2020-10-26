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【新盤價單】屯門帝御．星濤加價再推　入場價336.7萬起　最抵投資之選？

股樓投資 18:14 2020/10/26

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香港小輪（00050）及帝國集團合作發展、恒地（00012）負責銷售的屯門帝御．星濤今日（26日）首度加推，涉62伙單位，以最高折扣率，即9%計，最平一伙只賣336.7萬元。恒基營業（一）部總經理林達民說，加推單位較首批貴約2%，料最快周六開（31日）賣樓，又強調目前價位未及發展商意向價，料折實均呎要達15,500元以上。 

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據最新價單顯示，加推單位實用面積由216平方呎起，至最大996平方呎，定價370萬元至1,617.2萬元，折實價則約336.7萬元至1,471.6萬元。以最高折扣率，即9%計，單位折實價由336.7萬元起，至最貴1,471.65萬元，折實呎價則約13,690元至17,260元，而整批折實平均呎價則約15,035元。

【帝御‧星濤價單】屯門帝御‧星濤登場　入市價299萬起　投資值博最高？【下一頁

事實上，多個新盤如箭在弦，且集中在沙田區，其中新地（00016）沙田多石街新盤今天命名為「瓏珀山」，項目早前獲批預售，料最快11月推出。資料顯示，項目以大單位為主，提供196伙，標準戶型實用面積約920至約1,500平方呎。 

此外，長實（01113）沙田九肚項目「名日．九肚山」早前亦加推，涉28伙單位，以最高折扣率，即22%計，折實價由794.5萬元起，至最貴2,764.4萬元，折實呎價則約16,410元至22,557元。

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撰文 : 黃卓賢

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