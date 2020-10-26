【MPF】最強MPF基金年初至今升逾三成 美股基金成最大贏家

▲ 強積金投資成績大檢閱，今年的大贏家是美國及中國股票，勁彈逾三成。

時值重陽節假期，打工仔忙於拜山祭祖之際，原來強積金（MPF）的投資成績也登高，年初至今的平均回報累升4.42%，帶挈成員帳面共賺逾426億元，人均身家多袋約9,724元。晨星香港總覽24類基金，截至上周二（10月20日）為止，比併一眾MPF產品，當中大贏家是中港及大中華股票產品，期內勁彈12.76%；緊接其後是不計日本的亞太基金，亦累升12.23%。

若放眼短綫，單以本月計，也呈「10月驚奇」，擺脫傳統股災月的魔咒，單月MPF的整體回報亦錄得2.06%的升幅，險勝通脹掛鈎債券（iBond 2020）的兩厘「塾底息」，亦扭轉悲情9月港股曾狂瀉千點的表現。不過，專家提醒，現市況外圍暗湧甚多，如美國大選等變數，故促供款人堅守持盈保泰，冀股債布局作自保。

美股基金升幅已巨 專家籲勿高追

此外，再仔細檢視400多隻基金，年初至今的MPF表現差異甚大，冠軍基金是萬通旗下萬全強積金計劃的美國股票，狂升33%。要是幸運星一注獨買該強積金基金，再按去年底人均MPF身家本來僅得22萬元，由此推斷，今年該基金令擁躉勁賺逾7.2萬元。另外，中銀旗下的「我的中國股票基金」亦急漲31%。相反，敬陪末席同樣是股票基金，包尾的是AMTD景順歐洲股票，年初至今插水17.48%。至於不少在職者捧場的恒指產品，亦慘變輸家，今年下跌逾11%，累上班族的血汗錢白供一場，恍如倒錢入海。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享忠告，醒字派的打工仔不宜高追美股基金，應趁第4季基金經理普遍開始收盤埋數離場，且料美國大選中，拜登的勝算較高，或不利美股及美元的中長期走勢，遂建議重倉美股者宜先行獲利減持，趁高套現，採布局環球股債的均衡策略，務求攻守兼備穩中求勝。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪