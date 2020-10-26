【核武條約】《禁止核武器條約》明年1月生效　5大擁核國美英法中俄未有簽署

聯合國一項《禁止核武器條約》已獲所需的50個國家批准，條約將在90天之後，即明年1月正式生效，惟５大擁核國及同為聯合國安理會5個常任理事國的美國、美國、法國、中國及俄羅斯，均未有簽署該條約。

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《禁止核武器條約》在2017年時，獲122個國家通過，但要令有關條文正式生效，必須要有至少50個國家的批准。條約限制簽署的國家「不論在任何情況下，均不得開發、試驗、製造、生產、或以任何方式取得、處理或儲存核武器或其他核爆裝置。」禁止簽署國家在其境內允許「任何核武器或其他核爆裝置的部署、安裝或配置。」更列明核武器的使用為「完全非法化」。

2017年獲諾貝爾和平獎的國際廢除核武運動（ICAN）行政總監菲恩（Beatrice Fihn）表示，條約是廢除核武的一個歷史新篇章。

美國和英國在2017年已經對該條約表示反對，當時英國政府表示，條約無助終結世界核武器，而且會危害到現行的《核不擴散條約》（Nuclear Non-Proliferation Treaty）。另外，惟一被核彈轟炸過的日本也沒有參與。

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責任編輯：楊子瑩