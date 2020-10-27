【美國大選】4大搖擺州確診急升 共和黨會否全軍覆沒？

▲ 4個主要戰場如密歇根州、俄亥俄州、北卡羅來納州和威斯康星州，新增確診個案都創歷史新高，不利特朗普選情，拜登已在3個州分領先。

美國大選在即，候選人對抗新冠肺炎疫情的手法成為焦點。惟在4個主要戰場，包括密歇根州、俄亥俄州、北卡羅來納州和威斯康星州，新增確診個案都創歷史新高。目前拜登在3個州分都領先特朗普，料疫情惡化將不利特朗普選情。

密歇根州（Michigan）

當地周六（24日）新增確診3490宗，是疫情爆發以來單日新增確診個案最高紀錄；死亡數字則較4月份時大幅下降。目前全州累計確診175,612宗，7,522人死亡。當地衛生官員指出，住院人數明顯增加；10月的住院率比9月大增8成。

為遏止病毒傳播，密歇根州衛生與公共服務部主任戈登（Robert Gordon）在10月中旬發布緊急命令，限制聚會人數，並要求民眾在公共場所遮蓋臉部，以及限制部分商業活動。

該州擁有16張選舉人票，上屆大選由共和黨勝出，今年據美國有線新聞網（CNN）綜合多個主流媒體的民調顯示，目前拜登在該密歇根州領先特朗普8個百分點。

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俄亥俄州（Ohio）

當地周日（25日）新增確診2301宗，較周六（24日）的2861宗稍微回落，惟周六的新增確診數字，已創疫情爆發以來的新高。目前全州累計確診198,200宗，5,259人死亡。

州長德威恩（Mike DeWine）亦指出該州的確診個案在短期內飆升，確診率從9月2.7%增至10月5.4%。

有衛生專家指出，民眾開始出現抗疫疲勞，與7月份時的相似，大家疏於戴口罩，忙著跟朋友聚會，擔心確診數字會有所增加。

該州擁有18張選舉人票，上屆大選由共和黨勝出，今年據CNN綜合多個主流媒體的民調顯示，目前特朗普在俄亥俄州領先拜登1個百分點。

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北卡羅來納州（North Carolina）

當地周日（25日）新增確診1807宗，較上周五（23日）和周六（24日）的2716和2584宗稍微回落，其中上周五（23日）的單日新增確診2716的記錄更是創疫情爆發以來的新記錄。目前全州累計確診260,099宗，4,157人死亡。

州長（Roy Cooper）表示，留意到民眾已出現抗疫疲勞。當局在10月中旬公布，其住院人數是過去30日內第二高，達1148人。

該州擁有15張選舉人票，上屆大選由共和黨勝出，今年據CNN綜合多個主流媒體的民調顯示，目前拜登在北卡羅來納州領先特朗普3個百分點。

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威斯康星州（Wisconsin）

當地周日（25日）新增確診3626宗。當地上周二（20日）單日新增確診達4591宗，破疫情爆發以來的記錄。目前全州累計確診198,166宗，1,778人死亡。

早前4月的首波疫情跟投票點密切相關，民眾不免擔心大選投票日會加速病毒傳播。當局已為投票活動做好準備，加上大部分選民已提前投票，創歷史新高，希望投票日不會為疫情火上澆油。

該州擁有10張選舉人票，上屆大選由共和黨勝出，今年據CNN綜合多個主流媒體的民調顯示，目前拜登在威斯康星州領先特朗普7個百分點。

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責任編輯：葉芷樺

