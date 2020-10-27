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【美國大選】共和黨恐失參議院 特朗普就算連任都變跛腳鴨

環球政治 12:50 2020/10/27

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【美國大選】共和黨參院選情也緊張 稍有差池或失控制權

美國大選11月3日舉行，特朗普及拜登之間的白宮寶座之爭無疑是全球焦點，但同時間舉行的參議院改選，重要程度有過之而無不及。假若特朗普成功連任總統，共和黨卻無法保住參議院多數，未來4年施政勢必荊棘滿途，淪為跛腳鴨政府。

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參議院100席中，每隔4年會改選3分之1議席，而今屆將會改選35席。

目前共和黨在參議院有53席，多於民主黨加上獨立議員的47席，但這次改選的35席中，多達23席屬於共和黨擁有的議席，為民主黨的12席近倍。因此，共和黨只要失去3席，也會失去參議院控制權。

《華盛頓郵報》分析指出，其中12個共和黨議席及2個民主黨議席，兩黨候選人支持度較接近，爭持較激烈，選舉結果難說。

著名選舉分析網站FiveThirtyEight預測參議院改選結果，則料民主黨稍為佔優。

弗吉尼亞大學的預測分析亦顯示，民主黨可能獲1至8席的議席進帳，當中以奪5席機會最大，倘成事，意味參議院變天。

選情最難預料的7個州，據分析分別為緬因、艾奧瓦、佐治亞、蒙大拿、南卡羅來納及北卡羅來納。

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至於眾議院，435席按例每兩年全部改選，但今屆民主黨的優勢相當明顯，多數黨地位動搖的機會很低。

責任編輯：林建忠

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