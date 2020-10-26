【樓市熱話】樓價高處不勝寒　網民列舉97樓市泡沫 3大相同之處

近期新盤柏傲莊銷情火熱，而反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數(CCL)重拾升勢，似乎疫情對樓市的影響已完全消散，本港樓價仍然是貴得令人難以負擔。有網民在討論區表示，現時本港樓市及經濟狀況，與1997相比有3大相同之處。

近日最新公布之中原城市領先指數，報176.85，按星期升0.58%。中小型單位樓價按星期升0.53%，大型單位更升0.88%。除了港島樓價跌0.31%，其餘各區樓價都升，九龍樓價升幅最大，按星期升1.46%，亦是6星期以來最大升幅。中原指，本周7大指數齊升，是14個星期以來首次，預示樓價即將擺脫底部。

面對不跌之本港樓市，網民發帖表示，現時跟1997年有3大相同之處：

1. 樓價處歷史高位 2. 大公司執笠，大量裁員 3. 移民外國潮

該網民指，當年最經典之大公司裁員，是八百伴執笠，裁員2,700人。但最近國泰港龍結束營運，裁員數相達5,800人，暗喻現時之經濟環境較97年時更差。

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不過，帖文發出後，似乎其他網民都不太同意這個觀點，大部份認為現時按揭利率遠遠低於1997年時，而且現時又有銀行按揭壓力測試，再加上辣招稅令樓市炒家數量激減，難以引發像97時之樓市泡沫爆破。

其他網民點睇：

97年香港嘅銀行按揭利息係10幾厘，依家係1厘幾，差好遠！

97時買樓冇限制，冇審查。而家有信貸資料庫，你冇錢、冇收入，根本借唔到錢。 97移民的人，幾多回流？ 白人社會、稅重、種族歧視、工作機會⋯⋯都係問題。



樓主，唔好痴心妄想嘞，想樓價跌3、5、7成等你入市，到跌3、5、7成嘅時候，你咪又係唔敢入



97果時定期存款息有5厘以上，果時岩岩出黎工作，好鐘意儲「零存整付」，現在定期息1厘以下。

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記者：李兆明