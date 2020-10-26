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【台灣有樂@iM網欄】一年一度台灣OTOP產品設計獎　品嘗食得落肚的得獎作品

股樓投資 18:12 2020/10/26

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台北的天氣熱開始轉冷，又是泡溫泉的時候，也是台灣溫泉旅遊旺季的開始。想在台北泡溫泉，最方便的地點，當然就是去北投。從台北車站搭捷運，半個小時就能去到。而且選擇多，價錢又便宜。我在剛過去的一個星期，也去了一次北投，但我不是去了泡溫泉，而是去參加城鄉特色產品快閃店新聞發佈會。

台灣OTOP產品設計獎

這個城鄉特色產品快閃店新聞發佈會，是在小北投捷運站附近的老爺酒店舉行。其實一開始我也不知道這個新聞發布會的內容是什麼，只是一位公關朋友邀請我，而我又剛巧有空，所以我就去了。但去到現場我才知道，原來台灣的經濟部，每年都有舉辦名為「台灣OTOP (One Town One Product)產品設計獎」，今年已經是第14年舉辦了。這個台灣OTOP產品設計獎，每年都會選出10件左右的得獎產品。

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因為疫情關係，台灣的民眾都不能去外地旅遊，造成一股台灣本地報復性旅遊消費行為。因應這個本地旅遊市場的復甦期，所以主辦單位今年特別創立了一個名為「城鄉特色產品快閃店」的概念店。這個概念店結合了中華航空emall、桃園機場諾富特飯店與老爺集團的北投老爺酒店等實體快閃店，開拓新旅遊展售產品行銷通路，讓消費者更容易認識及選購各樣台灣本土製造的優質產品。而舉行發佈會的老爺酒店，也就是這一次活動中其中一個快閃店，所以現場可以看到各款今年台灣OPOT得獎產品。

台灣本地旅遊補助計劃

發佈會結束時。大概是上午的11時多。我發現有很多旅客拉着行李箱，陸陸續續從升降機走出來辦理退房手續。當日明明是平日，為什麼會有這麼多遊客呢？我就好奇問我那位公關朋友，才得知原來台灣政府為推動本地旅遊，向所有台灣公民，每人發放1000元台幣的台灣本島旅遊住宿補助，讓台灣民眾在台灣本島旅遊時住宿使用。而到台灣外島如澎湖、綠島等旅遊，最高補助金額可達2000元台幣。這個旅遊補助的效期只到10月底，所以很多人就趁10月底前，把這個旅遊補助用掉，難怪當天酒店會有這麼多旅客。

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驚喜美味法國大餐

因為這個旅遊補助計劃，只有台灣公民才能享有，我這個來台灣工作居留的香港人，當然沒有這個待遇。雖然我沒有旅遊補助，但我卻可以吃法國大餐。因為在發佈會之後，主辦單位邀請所有來賓到老爺酒店的餐廳，享用由台灣在地食材所製作的法式大餐。當日的菜色不但豐富、新鮮和美味，而作為頭盤的「雙好台灣奇異果酒醬燒雞」更是其中一個獲得台灣OTOP產品設計獎的得獎作品。能夠把得獎作品及其他美味佳餚，放入嘴巴讓味蕾品嚐，實在是一件非常幸福的事。但當日整個活動我最開心的，不是因為免費法式午餐，是有美相伴，跟我一起共進餐。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁：Ben Cheung 港仔張啟樂的臺灣生活 Taiwan猴賽雷

 

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撰文 : 張啟樂（Ben）

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