Samsung掌舵人李健熙逝世　曾帶領三星成電子巨頭

▲ 近日，三星集團（Samsung Group）第二任會長李健熙因病情惡化而逝世，享年78歲。

據外媒報道，三星集團（Samsung Group）第二任會長李健熙，於10月25日因病情惡化而逝世，享年78歲。李健熙上任三星集團會長後，成功帶領公司業務擴張，更曾獲外界稱為南韓最成功的企業家。

已逝世的三星集團會長李健熙，在1987年接任集團會長一職。在他的帶領下，三星逐漸成為南韓最大的企業，並在全球電子產品市場佔一重要席位。據了解，該公司在1987年總市值達1萬億韓元（約68.7億港元），2012年增長至390萬億韓元（約2.68萬億港元），總資產為500萬億韓元（約3.4萬億港元）。三星集團的營收佔韓國GDP約五分之一，李健熙更躍升為當地首富。

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不過，李健熙曾經因涉嫌非法轉讓經營權，以及逃稅被政府起訴，被判3年有期徒刑，其後辭退會長職位。但在2009年12月，他獲當時就任的韓國總統特赦，並在2010年重返三星。

三星為全球電子巨頭之一，涉獵電視、手機、晶片製造等多項業務。外界預計，李健熙的獨子李在鎔將繼承職位，成為三星集團新任主席。不過，李在鎔早前被捲入前總統朴槿惠的貪腐案件，至今仍然未解決，後來亦有指他牽涉2015年的一宗併購交易中操控股價。

責任編輯：李寶如