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【 BNO移民買樓】英國樓趁早買？　分析指最遲11月要入市

股樓投資 17:26 2020/10/26

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英國早前推出「期間限定」的印花稅減免，只要首次置業，且購買50萬鎊以下物業，即獲寬免，直到明年三月底。當地按揭代理機構「Legal & General Mortgage Club」提醒，若想受惠新政策，最好於11月前入市，否則可能趕不切「尾班車」。

該公司提到，若到英國置業，整個交易需時約15周，若較複雜個案，如買家信貸紀錄有問題，則要更長時間處理，建議買家最遲11月入市，這樣才能享受印花稅減免。報告又提到，聖誕節臨近，加上當地疫情嚴重，政府隨時收緊防疫措施，這可能拖慢交易進度。 

值得留意的是，自英國推出印花稅優惠，加上疫情緩和，當地樓價愈升愈有，按揭貸款商Halifax早前公布，9月樓價按月升1.6%，若按年計，更大升7.3%，升幅是2016年以來最勁。不過，當地不少分析指，樓市暢旺只是暫時現象，料印花稅減免效用逐漸減退，而樓價升勢也因此將近結束，估計今年年尾樓價開始回落。 

【投資海外】英國樓「期間限定」免印花稅　四大重點你要知【下一頁

【法律迷思】英國取消印花稅: 買物業投資要注意的法律事項【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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