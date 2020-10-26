【夢想本應翱翔@iM網欄】「新常態」下重塑營運方式 迅速應對危與機

環球疫情來襲，令不少企業措手不及。無法面對面溝通的「新常態」下，即使本身已在虛擬網絡營運的初創企業亦需打醒精神，迅速應對隨之而來的機遇與挑戰。



線上教育科技初創企業 Polygence 聯合創辦人周縉雲（ Jin Chow ）及全球知識共享平台 Lynk 創辦人蔡碧琪（ Peggy Choi ）最近就與我分享她們的心得和經驗。



疫情下在線教育需求急增

正在史丹福大學攻讀博士學位的 Jin 去年成立 Polygence （博智學苑），為中學生與全球知名大學的博士或博士研究生進行一對一線上配對教學，主打個性化的專題研習指導服務，鼓勵學生自主學習。



在線教育類平台似乎 在 這次疫情中遇到機會。 Jin 指，暑假本已是業務旺季，從 4 月到 7 月，更有很多學生因學校關閉、實習或夏令營等被推遲或取消而前來嘗試平台的服務，當中來自亞洲及美國的學生大增。



為了應付需求 ，她坦言需「瘋狂地」 增聘導師（ M entor ），更將營運團隊擴充一倍， 增聘 程序員 和 客戶關係主管（ Head of Customer Success ） ，力求更好地服務世界各地的 學生。



跳出地域限制 廣納賢才

我問 Jin 應對疫情挑戰得到了哪些經驗，她說，這是一次難能可貴的經驗，團隊隨機應變，迅速完善平台的技術，並積極從學生身上吸收反饋，冀提供最佳服務。



Polygence 團隊國際化，既有常駐匈牙利的程序員，亦有位於美國的其他同事。雖然使用 Zoom 、 Slack 等即時通訊軟件仍難免有時差的問題，但她指，勝在團隊較細夠精，故能維持良好的溝通。「遠程辦公亦為我們帶來更多人才，不再受地域限制。我和合夥人常駐在史丹福大學保持社交距離辦公，日常需管理好這個多元的國際團隊，融合不同的語言和文化。」



業務佈局廣 助對沖外部變化

曾任職投資銀行的 Peggy 於 2013 年與拍檔創立 Lynk 全球專家配對平台，為發展中遇到疑難雜症的企業配對不同範疇的專家，提供專業 諮詢 。她說，疫情期間亦見到企業比過往更需要專家協助及指導，故業務不減反增。



不過，無法見面交流是不可避免的挑戰， Peggy 指， Lynk 人力資源團隊一方面致力透過線上交流或視訊會議等平台組織網上社交活動，另一方面亦調整招聘的框架和流程，使之更適應網上遠程操作，「例如為應聘者預留更多時間提問，及提供有關職位和機會的清晰資訊，盡力幫助新入職者了解公司氛圍等。」



她又慶幸公司有不同地域的收入來源，「我們的收入 30% 來自印度， 20% 來自中國， 50% 來自亞洲其他國家和歐美。隨著疫情從中國蔓延到世界各地，來自這些地區的盈利亦隨之變化。業務地域的多元化有助平衡外部環境帶來的影響，發揮槓桿作用。」



籲創業者：堅持信念 吸收意見 勇於冒險

疫情令工作、生活模式都產生變化，但砥礪前行的創業精神是我們不變的動力。我邀請兩位創業者為新形勢之下有意創業的後來者提供建議， Peggy 說：「堅持自己見解及創業動機的同時，多聽取不同角度的觀點，在自己的信念和富有經驗的專家意見之間取得平衡。」 Jin 則鼓勵大家，不論任何年齡都應持有冒險精神，「相信你是在開展一個全新的業務，和全新的團隊在一起，迸發新的理念。想讓這個世界變得有所不同，需要勇於冒險的態度。」



初創和中小企在疫情中不但要生存，且要持續發展業務真的不容易。透過科技，靈活改變來找緊機遇是新時代下每個企業不可或缺的。 大企業甚至政府 ， 怎樣可以突破固有的框框 而勇於變革和創新，值得大家好好思考。