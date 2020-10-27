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【方圓公關人生@iM網欄】 一個時代的來臨　網購產業將進入盛世

名人薈萃 09:23 2020/10/27

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即將踏入11月是「傳統」的瘋狂購物日子，先有阿里巴巴極具生意頭腦「發明」的雙十一光棍節，再來有美國傳統的感恩節大減價購物藉口，另加10月底本港各大百貨公司已陸續展開的購物物感謝祭，且看今年在疫情肆虐下及持續性的社會運動後，市場會否出現報復式消費，釋放壓抑已久的消費慾望。
 
社會動盪加上新冠肺炎疫症雙重打擊下，政府不斷持續的限聚令，的確令本港商業活動及零售消費市道帶來災難性的破壞，有些事情已發生挽回不了，但轉變會帶來轉機，就如本港消費零售方面，網購營銷開店數量及網絡零售銷售規模均急速膨漲，實體零售企業展開網上數碼化業務亦更為積極，小本經營個體戶開網店的比例今年大幅提升，大型品牌亦朝網上銷售及實體零售雙線發展模式營運，近年比較顯著成功個案，可參考HKTVMall，記得主席王維基上年說過：會愈來愈少人「落街買嘢」，不會有人喜歡挽着八公斤米回家，汽水、薯片、清潔用品也不用看到實物才買。
 
事實上，網上零售市場持續穩步上揚，根據政府統計處數據，2018年約222萬名15歲以上港人曾經使用網購服務，佔全港比例約35.8%（未見政府公布2020最新數據），而且統計數據指網上消費可提升快樂指數（！）；金融科技公司Worldpay亦曾在《2020全球支付報告》中預測香港的網購市場價值將由2019年的約1,404億港元，增至2023年的約1,950億港元，年複合增長率達9%。簡單分析網上消費賴以成功之原因，包括便捷省時、高性價比選擇（搜尋產品資訊及上網格價方便得多！）、消費文化改變，當然導火線是社會動盪及肺炎疫症令消費心態出現突變；至於在商家的層面上，電商可節省實體店的大額租金成本，再加上電子支付和物流系統的普及、網紅KOL、社交媒體專頁、YouTubers或透過「自媒體」經營的粉絲網絡，亦有助加速網上營銷；此外更有針對利用大數據進行網上銷售，以上種種因素，毫無疑問，網上零售愈趨蓬勃發展，傳統零售業將同時逐漸收縮。
 
馬雲在多年前已經說過：「純電商的時代已經過去，未來將會是線上、線下和物流結合在一起的新零售時代。」大時代下，現今社會消費心態及模式已然改變，商家思維不單要適應消費環境的變化，掌握消費者心理，還在懷緬過去常陶醉的傳統品牌「無痛」銷售，時代會離你而去。
 

作者_周子龍簡介：

前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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撰文 : 周子龍

欄名 : 方圓公關人生

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