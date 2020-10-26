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傳谷歌為成預設搜索引擎 每年向蘋果付逾百億美元

環球政經 18:26 2020/10/26

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蘋果（美:APPL）的產品在全球擁有眾多用家，所以若能成為其瀏覽器的預設搜索引擎將會帶來巨大優勢。現時谷歌（Google）是蘋果設備上Safari瀏覽器及Siri語音助理的預設搜索引擎。有指Google，每年會向蘋果支付一筆巨額費用，以換取成為其設備上的預設搜索引擎。

現時，美國司法部正就反壟斷案對Google提出訴訟，並指控Google為成為蘋果設備和服務上的預設搜索引擎，每年向蘋果支付80至120億美元費用，這筆收入約佔蘋果年利潤的 14%至21%，這亦會是Google 向任何單位支付的最大一筆款項。

【iPhone 12】MagSafe一大隱憂　官方提醒：或令門禁卡消磁 詳情請看[下一頁]

若美國政府介入，蘋果很有可能損失了這筆可觀的收入。而紐約時報推測，雙方可能會從此分道揚鑣，而蘋果或會收購或建立自家搜索引擎，對Google構成更大的威脅。

燒肉成疫情中小確幸 日本燒肉店疫市擴張  詳情請看[下一頁]

美國銀行分析師 Wasmi Mohan 認為，蘋果與Google簽訂的收入共用協議的後續變化，將會影響蘋果服務收入潛在的營收或利潤，導致公司估值下跌。

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撰文 : 趙家盈

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