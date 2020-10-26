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【澳洲關注】卡塔爾機場廁所發現棄嬰　當局要求13名澳洲女乘客脫內衣檢查

環球政經 17:44 2020/10/26

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卡塔爾多哈國際機場的工作人員本月初在機場的廁所內，發現一名早產棄嬰，當局要求一班正準備前往悉尼的卡塔爾航空客機的所有女乘客下機，到停機坪上一輛救護車上脫光衣物，接受侵入式身體檢查，當中有13人是澳洲人，澳洲政府對此表示嚴重關注。

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事發在本月2日，機場的工作人員得悉廁所內有棄嬰後，為追查產下嬰兒的女子身分，要求客機的所有女乘客包括13名澳洲女乘客，作侵入式醫療檢查，以檢查他們是否剛剛有分娩過。據澳洲媒體報道，女乘客當時並沒有被告知事情如沒，也並非自願接受檢查。現時仍無法確認棄嬰的身份。

澳洲外長佩恩周一（26日）形容，事件極度冒犯，令人不安及反感，已向卡塔爾政府表達嚴正關注，會循外交途徑處理，聽取卡塔爾當局解釋後，決定下一步行動。當局亦已向受影響的女乘客提供醫療及心理支援。

 

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責任編輯：楊子瑩

 
外交 機場 澳洲 卡塔爾 悉尼 卡塔爾航空 棄嬰

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