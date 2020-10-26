美國制裁影響？　華為收入增長急劇放緩

通訊裝置及銷售電子產品公司—華為在第三季收入增長急劇放緩，或與美國制裁對其業務造成破壞有關。

綜合報道，華為上周報告指，公司今年9月季度的收入為2,173億人民幣，僅比去年同期的人民幣2,095億元增長3.7％。在今年前9個月，華為的總收入為6713億人民幣，按年增9.9%。回望在2019年前9個月收入為按年增加24.4%，今年的收入增長百分比表現比去年遜色，而且也可以看到增長明顯放緩。

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華為表示，在全球面對新冠疫情的嚴峻挑戰下，全球化供應鏈體系面對巨大的外部壓力，為公司生產、營運都遇上困難。有分析指，由於在去年起，華為被列入美國的出口黑名單，美方更升級制裁，禁止美企向華為出售晶片，此外，由於華為已經未能使用Android系統，間接令其逐部失去國外市場收入。

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責任編輯：黎淑雯

