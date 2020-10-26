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【iPhone 12】MagSafe一大隱憂　官方提醒：或令門禁卡消磁

環球政經 18:00 2020/10/26

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蘋果公司於本月中旬發布了全新一列的iPhone 12系列產品，同時推出了新功能——磁吸式無綫充電「MagSafe」，連同「MagSafe」推出的多種配件，包括充電器、手機殼以及MagSafe銀包（MagSafe Wallet）都令用家心動不已。

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因為「MagSafe」本身是利用磁力，不少用家就擔心會否影響信用卡等日常會用到的磁卡。iPhone營銷副總裁 Kaiann Drance日前接受訪問時，就回答了相關問題。

Drance在視頻中指信用卡的磁帶磁力一般較強，很難受到磁石的影響，但其他例如酒店房卡、門禁卡等，因為磁力較弱，很有可能受到影響而消磁。Drance建議這類磁卡可以存放在MagSafe 皮革銀包中，因為這款銀包本身進行了內部屏蔽的處理。

不過亦有用戶提出，或許因為要兼具內部屏蔽的功能，MagSafe 皮革銀包的磁吸力相對MagSafe 充電器較弱，因此銀包極易脫離手機，特別是放入牛仔褲口袋中時。

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編輯：李勝男

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