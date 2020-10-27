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【美國大選】新冠疫情下選舉 3大投票新趨勢

環球政治 12:20 2020/10/27

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新冠肺炎疫情料會影響今屆美國總統大選，令不少選民改變投票模式。

美國總統大選11月3日舉行，新冠肺炎疫情持續惡化，今屆大選有別於往年，多個州分已展開提前投票，提前投票的數字更破紀錄。新冠肺炎疫情料會影響今屆選舉，令不少選民改變投票模式，甚至出現投票新趨勢。

郵寄選票急增

郵寄投票過往主要供海外選民或美軍使用，但新冠疫情令大量選民改為郵寄選票。截至10月19日，有超過8,000萬名美國選民要求郵寄選票，為2016年大選的2倍，更是上屆大選投票總數逾半。

不少州分更鼓勵選民選用郵寄選票，最少30州就此進行改例。部分州將新冠疫情列為「缺席投票」的有效理由，並為選票郵件預付郵費。紐約州（29張選舉人票）更不需民眾自行要求，首次將選票寄給所有選民。

【美國大選】5870萬選民已提前投票 超越上屆總統大選 【下一頁】

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票站大排長龍

多州正進行提前投票，部分地區票站的投票人數更破紀錄。但因疫情持續，票站要實施社交距離措施，大量選民於票站排起長龍，佐治亞州（16張選舉人票）有選民要排隊超過5小時，才可進票站投票。

有見及此，德州（38張選舉人票）、北卡羅來納州（15張選舉人票）和內華達州（6張選舉人票）的部分縣，實施網上輪候時間報告措施，讓選民可看到預計的輪候時間，避免全部集中於同一時間前往投票。

布倫南司法研究中心（Brennan Center for Justice）研究員克萊因（Hannah Klain）表示，排長龍不一定是壞事，反映選民在投票時有保持社交距離，又建議民眾盡量提早投票。

【美國大選】特朗普佛州投票撐自己 民主黨優勢收窄 【下一頁】

選舉防疫措施

除了實施社交距離外，選舉程序中也有多項防疫措施。票站内設有玻璃隔開選民和票站職員，允許選民免下車投票，又於票站提供搓手液等消毒用品。

布倫南司法研究中心也建議，選民應避免帶同兒童等無投票權的家庭成員到投票地點，將參與投票人數限制為只需投票的人士，減低於投票時散播疫情的風險。

責任編輯：鄭錦玲

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