【陽光旅途@iM網欄】快樂童年 德國童話之路

大家小時候一定有聽過〈小紅帽〉、〈灰姑娘〉、〈白雪公主〉等童話故事！這些都是《 格林童話》內的一些故事，家傳戶曉！

《格林童話》是由 19 世紀著名的童話搜集家雅各布 · 格林和威廉 · 格林兩兄弟合作收集及編輯而成。《格林童話》曾被翻譯成超過 160 種不同語言，據說是除了《聖經》外，最多人看過的書本。 1975 年德國政府為了紀念格林兄弟 200 周年誕辰，規劃了一條約 600 公里的旅遊路線，名為「童話之路」！這條路線以格林兄弟生平足蹟及童話故事的發生地為基礎，從格林兄弟的故鄉哈瑙開始，從南到北一直到不萊梅，經過 68 座城市，沿途可使人如置身於童話故事的場景，是一條非常熱門的旅遊路線。當然不能全部記述，精選了幾個給大家介紹一下！

從法蘭克福下飛機後，再乘坐半小時火車，就能到這條路線的起點－哈瑙。哈瑙是格林兄弟的出生地，亦是〈星星的金幣〉的童話故事發生地。在這裏可以參觀格林兄弟紀念館，而且在市集廣場中心就樹立了格林兄弟的銅像，栩栩如生！而在銅像背後就是古典風格的新市政廳！ 哈瑙在二戰時被嚴重破壞，所以今天大家看到的都是戰後重建的建築物。

距離哈瑙不遠，亦是格林兄弟曾就讀的大學所在地－馬堡。馬堡是一個很有特色的城市，除了馬堡大學是德國四大大學城之外，大家一定要到聳立在山上的伯爵城古堡及附近的老城區逛逛，在新城區有電梯可以乘坐到山上的舊城區參觀，在山上可以看到的傳統德國木屋及俯瞰馬堡全景。

阿爾斯費爾德，是〈小紅帽〉的故事背景，城市不大，在一個不起眼的街角，有一個站在柱子上的小紅帽雕塑。走到市政廳廣場上喝杯咖啡也是一個不錯的選擇！幸運的話，還有機會在街上看到小紅帽和大灰狼的街頭劇。

說起童話，令我想到德國教育小朋友的方法。在過去這些年裏，諾貝爾獎的得主有超過一半都是德國人。我並不覺得是種族的問題，而是關於教育上的方法。在德國的憲法第七條第六款明確規定，禁止設立早教學校，避免過早開發小孩的智力，使小朋友的腦袋變成只會儲存知識的硬件，缺乏了想像力！認為小朋友的責任應是開心快樂的玩耍，小學前只適合學習基本社會常識，動手的能力，或培養兒童的情商。這些正好我們香港怕輸在起跑線的想法完全相反。我經常覺得香港的小朋友很辛苦，從小就要學習多樣技能、知識，家長們都好像一定要兒子成為神童一樣，卻忘記了小孩應有的快樂童年。希望香港的怪獸家長及一眾教育界人士深思一下！

▲ 格林兄弟銅像及哈瑙市政廳

▲ 馬堡市政廳廣場

▲ 馬堡傳統房屋

▲ 小紅帽

▲ 阿爾斯費爾德市政廳

▲ 童話之路首都卡爾素全景