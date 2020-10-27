【周大調富格曲@iM網欄】手工雪糕與提琴

意大利的音樂藝術早於十七、十八世紀已發展得非常蓬勃，對古典音樂有深遠的影響。時至今日，不少作曲家，不論國籍，仍沿用意利文描述樂曲的演譯及處理。其中 dolce 一字比較常見，一般解作甜美地演奏。

其實，dolce 這個字在日常生活中亦不時出現：甜品。

每次到外國旅遊工幹，都想趁機多了解當地的生活文化。飲食文化，一口一啖地放進肚子裏最為真實。

進入一間餐廳之前，有機會的話，都會先看看餐廳是否用柴火烘焗薄餅。大部分意大利薄餅，都是薄薄的，否則可能要改名叫「厚餅」了。每次看見餐牌上寫著 Pizza Quattro Stagioni，腦海都不其然想起韋華第 (Vivaldi) 的名曲，小提琴協奏曲「四季」( Le Quattro Stagioni )。香港人一般吃簿餅都不會獨佔，一人一兩片已經半飽。望望附近的意大利家庭，三代同堂，不論男女老幼，每人都各吃掉一整個直徑十多吋長的薄餅。入鄉隨俗，以為照跟無誤，兩個人叫了兩個薄餅。怎料眼闊肚窄，很快就吃飽了，白白喪失了不少吃甜品的機會。望著餐牌上的甜品頁 (dolce)，吃不下，可惜。

累積了經驗，少吃多餐，留肚吃甜品。在意大利，雪糕叫 Gelato，外貌跟平時見的美式雪糕 (ice cream) 不大相同。Gelato 看似忌廉，呈漿狀，質感細滑，比日式軟雪糕濃厚。Gelato 亦稱為意大利手工雪糕，因為不少雪糕店都保持傳統，為求新鮮，雪糕都是每日在店內人手新鮮調製。

想起在佛羅倫斯 (Florence) 的好友 Sofia，她的家族除了造小提琴外，亦有經營雪糕生意。小店取名Gelateria Bavaglio， 以記念她祖父的小寵物 Bavaglio，一隻在家裏住了十多年的可愛小鴨。順理成章，雪糕店亦以小鴨為商標。致電向她請教有關意大利雪糕的奧秘。她介紹道，傳統的 Gelato 皆選用新鮮牛奶、天然材料製作。不添加人造色素、香料或穩定劑等。由於採用新鮮水果調製，Gelato 亦有季節性，味道款式會隨之轉變。她更指出，大家都可能有食過的開心果 (Pistacchino) 雪糕，他們選用西西里島的開心果，天然無添加的話應該是淺啡色的，不會是青青綠綠的。

小提琴跟雪糕有甚麼關係嗎? 有，首先兩者都講求用料上乘，配合多年經驗及手藝。再者，優質的提琴都有其獨特的聲音，而不同品牌的手工雪糕亦有其獨特風味。有一次在帕爾馬 (Parma) 見兩名小孩從雪糕店走出來，手上拿著麵包邊行邊吃。細看之下，不得了，兩大片麵包中間夾著滿滿的雪糕！以為是當地新興小食。問問身邊朋友，才得知這是故有的地道吃法。天氣熱的時候，孩童不時會把雪糕當正餐吃。雪糕不飽肚，所以加兩大塊麵包。可謂真正的雪糕三文治。

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作者_Kalvin Chau簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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