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「金牌經理人」 陳家瑛沽西半山豪宅 升值近1倍

環球政經 16:54 2020/10/26

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有金牌經理人之稱的陳家瑛（Katie）曾經與不少一綫藝人合作，不少明星更是由他一手帶，包括陳奕迅、王菲等等。能與一綫天皇巨星合作，吸金能力當然也相當不錯，而陳家瑛在物業投資上也頗有心得。

傳曾志偉一億港元放售彩濤別墅洋房 激賺9597萬元：【下一頁

最近市場消息指，以陳家瑛名下製作公司（KATIE CHAN PRODUCTIONS COMPANY LIMITED）名義購入的西半山龍騰閣中層A室單位，最近以2790萬沽出。

 蕭若元太太以3780萬元易手詩濤花園單位 獲利1780萬元：【下一頁

根據資料顯示，陳家瑛製作公司於2008年以1400萬購入該單位，持貨12年後以2790萬沽出，帳面獲利1390萬，升值約1倍。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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