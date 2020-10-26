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【2020稅貸戰】富邦稅貸1.28厘最低息 7港銀稅貸戰各自出招

即市財經 17:51 2020/10/26

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今年有7間銀行推出稅貸，息率介乎1.28厘至2.91厘，富邦以1.28厘為全城最低。

再有銀行加入税務貸款戰團，工銀亞洲新推名為「息得計、交稅好濕碎」的税貸計劃，以還款期半年，以及最少貸款100萬元計，最低息為1.97厘，較去年同期的1.86厘，調高0.11厘；倘以幅度來看，加幅為近6%，為已出招的7間銀行中，唯一逆市加價。不過，這間中資大行的最新息率仍不足兩厘，如以最低息來比併，在一眾大小行中，屬中下游水平，較龍頭滙豐的2.02厘低，且在7行排名中，緊接花旗銀行的1.78厘而排第4。

各港銀最新推出的稅貸優惠，可按下圖了解

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  • 工銀亞洲最新稅貸優惠 招商永隆銀行最新稅貸優惠

此外，論及貸款特色，工銀亞洲一如過往，維持貸款額最高400萬元，以金額衡量，暫為全城最高。星展香港經濟師謝家曦認為，本周五（10月30日）政府將公布第3季經濟數據初值，料上季經濟增長仍呈負數。縱使財政司司長陳茂波已放口風，暗示本港經濟快見底，但唯恐距復甦、可重拾疫前的正軌尚遠。再者，國泰 （00293） 大裁員令失業率惡化，相信業界對借貸仍甚審慎，暫毋須鬥平息搶攻。況且，享平息多是如公務員等收入穩定族，按理銀行的風險可控。

綜觀已搶綠色炸彈商機的7行中，當中有5間已下調息率；僅招商永隆今年最低息2.91厘，跟上年相同；工銀亞洲更逆市加價。

富邦稅貸最積極 劈息逾1厘

假如再以最低息率來看，相比往年，以富邦的劈幅最勁，今年推實際年利率1.28厘，較上年的2.32厘，驟削1.04厘。不僅創下全城最平息；更是迄今削幅最勁的業界。相比建行亞洲按年調低0.32厘，以及大新 （02356） 下調0.3厘為多。不過，業界預計，以本港通縮嚴重，政府早前公布9月份CPI，連續3個月罕現萎縮；失業率又惡化，除了國泰剛呈史上最勁炒人外，新近旅遊業擔心旅行社爆結業潮，保就業計劃於11月結束後或有8,000人失飯碗，負面消息怕且陸續有來，遂料未出擊的銀行，未必再猛打稅貸價格戰，鬥平搶客，以免令信貸質素受礙。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 2020稅貸戰

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