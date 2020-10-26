【生命解碼@iM網欄】血液檢測市場激烈 新產品IPO M&A動作頻頻

承接上篇提及的Guardant Health，今次文章會繼續介紹在同一個競爭領域的其他癌症檢測公司。本來打算介紹NGS 其他的革命性應用，但因過往幾個星期 （2020 9月10月期間），各間公司都動作頻頻，所以想跟大家分享新消息。



整個癌症液體檢測市場中有六間公司有同類產品在研發渠道中。而六間公司大多接受VC funding 平均過USD150M，亦不少已經比收購。詳細可以參考以下列表。

[ Foundation Medicine - 羅氏藥廠的回應]

雖然Guardant 依家係front-runner，但其實已經唔再係做獨市生意。係八月底時，FoundationOne 係 Guardant 產品推出後的三個星期後，被FDA 認證為另一款通過審閱的Liquid biospy 產品。



Foundation Medicine 係一家由Broad Institute 科研發現而衍生出嘅初創，創辦人由一眾科學家於2007 完成大型基因圖譜後，明白癌症機制下一步的進步需要配合基因數據，因此成立此公司。後來被羅氏以當時的天價收購，得到更多的resources 便全力推動癌症檢測。



新推出的產品跟上次介紹的Guardant360 同樣是做全面癌症液體檢測，羅氏始終係有歷史的大型公司，羅氏產品在同一個項目正式上架，能給各專科醫生更多的信心，會優先考慮用liquid biospy 抽血檢測，代替抽腫瘤組織檢查，省時亦省繁複的手術程序。



[Grail - Illunmina的親生仔]

GRAIL 是從Illumina spin-off 出來的初創公司，自獨立的五年內，一直都非常受創投基金歡迎，投資者包括Jeff Bezo，Google 等共注資US$2 billion。



團隊亦有相當強實戰經驗，亦有港人熟悉的醫學專家，Dennis Lo 盧煜明教授。盧教授於2017 年合併其創辦的 Cirina，加入GRAIL為科學顧問團隊。



GRAIL 本來宣布九月頭要上市，Prospectus 都準備好集資US$100 million，由GS、MS、BofA 承銷其IPO。本來大家都期待呢間星光熠熠的上市，誰知道2星期後 GRAIL卻突然轉方向，持有14.5% 股權的母公司illumina 峰迴路轉地確定以$8 billion收購GRAIL，比上市前市值的$3.2billion 高了一倍有多。但市場對Illumina 的收購反應一般，消息發布後股價當日單日跌7.3%。



https://www.mergersight.com/post/illumina-s-8bn-acquisition-of-grail

GRAIL融資新聞熱烈，但反而產品消息不多。即使市場越來越成熟，GRAIL的團隊卻好似未太著急，最近公布2023年才會有產品上架。難道是因為即使其他產品已經推出市場，但都離不開NGS 呢一個基石技術。Illumina 憑著市場地位，不急於同其他產品競爭？GRAIL 重新回到Illumina 後會產生協同效應，還是難以保持競爭力。



[比拼銷量市佔率 贏技術亦要贏coverage]

回到市面上已推出的兩個產品，到底如何判斷誰勝誰負，我們可以觀察兩個重要分野。



第一，兩者同樣是在抽取血液後，在血液讀取游離基因以辨識是不是有癌症。技術上Guardant 可以做到辨識98 基因標誌，而foundationOne 的技術則可以辨識311 基因標誌，換言之Foundation One 能找到更多種類的基因目標，覆蓋較廣。但這並不代表FoundationOne 比Guardant 好4倍多，原因是其實大多數人癌症病變只是集中於少數基因標誌，需要用來首100種基因標誌外去找到癌症的機會率偏低。



第二價錢上，羅氏藥廠的產品定價$5,800，比Guardant360 少1000 美金。聽起來上差距頗多，理應給予Foundation產品一個很大的優勢。但其實這定價是用者自付的收費。真正主要依賴的仍是medicare。兩項產品進入Medicare 的名單中。大部分消費者都不會注意其保險支付了多少的。因此實際上，FoundationOne 跟Guardant360 兩者差距不大。相反，GRAIL 排期 2021 年的產品，仍需要一段時間才能進入保險報銷系統中。

作者_Jonathan簡介 曾於麻省理工大學作研究生一年，師隨CRISPR 基因編程教授研究可重用分子工具。由於最終決定先由互聯網行業發展，現於香港營運年輕社交產品。平常喜於在Research Paper 和Code Base 中遊走。

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