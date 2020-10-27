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【美國大選】搖擺州確診急增 特朗普危上加危

環球政治 12:05 2020/10/27

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美國大選11月3日舉行，美國疫情嚴峻，死亡人數逼近23萬，新冠疫情自然成為美國人最關注的議題，民主黨總統候選人拜登已多次就疫情抨擊現任總統特朗普。加上，多個搖擺州分確診近日急增，恐更影響特朗普的選情。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University），截至周一（26日），美國共863.6萬人感染新冠肺炎，死亡人數達22.5萬人。美國疫情嚴峻，尤其是多個搖擺州確診近日急增。

在搖擺州分中，截至周一的過去一周，威斯康星州（10張選舉人票）平均每日新增確診數字比前周急增19.2%；密歇根州（16張選舉人票）增10.4%、俄亥俄州（18張選舉人票）增9%、賓夕法尼亞州（20張選舉人票）增6.6%、北卡羅來納州（15張選舉人票）增5.7%、亞利桑那州（11張選舉人票）增3%。

大選預測平台FiveThirtyEight顯示，特朗普（Donald Trump）在多個疫情較嚴峻的搖擺州分，支持度均落後拜登。

其中，在威斯康星州，特朗普支持度落後拜登（Joe Biden）近7個百分點；在賓夕法尼亞州，落後近6個百分點；在北卡羅來納州，落後近3個百分點；亞利桑那州亦落後近3個百分點。

特朗普上周六前往北卡羅來納州拉票時試圖轉視線，稱在疫情封城造成經濟損失後，他能帶動美國經濟快速復甦。特朗普形容：

「這（美國大選）是在特朗普超級繁榮和拜登封城之間做出的選擇。」

（It’s a choice between a Trump super boom and a Biden lockdown.）

拜登上周六出席賓夕法尼亞州的造勢活動時表示，預計美國秋冬的疫情更嚴峻，形容為「黑暗的冬天」（dark winter）。拜登在兩輪總統辯論已把握機會，利用新冠疫情打擊特朗普，斥對方沒有清晰應對疫情的計劃，更稱如果是自己執政，將要求國民戴口罩，會以「透明度」說服國民。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：林嘉莉

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