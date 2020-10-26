【螞蟻IPO】螞蟻集團6688明日招股 招股價+入場費+上市日期+孖展一文看清

螞蟻集團招股價終於揭盅，公司今晚公布了螞蟻集團（新上市編號：06688）的招股詳情。螞蟻將於周二（27日）至周五（30日）招股，並於下周四（11月5日）掛牌；是次H股計劃發行約16.7億股H股，發售價為80元，H股淨集資1,319.91億元，以每手50股，入場費約4040元。香港上市部份的聯席保薦人包括花旗集團、摩根大通、摩根士丹利及中金公司。

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螞蟻集團是次採用「A+H」形式同步上市，分別發行不超過16.7億股A股及H股，「A+H」發行後總股本將不多於303.7億股﹙未計行使超額配售權﹚，A股不超過233.79億股、H股則不超過69.97億股。

圖解螞蟻集團業務：

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至於螞蟻A股（上海﹕688688）發行價則為68.8元人民幣，在未行使超額配售權之前，預計集資1,149.45億元人民幣。

此外，螞蟻H股將不設立基石投資者，但A股方面則有戰略配售股份達13.37億股，佔A股初始發行量的80%，或佔A股超額配售選擇權全額行使後的69.57%。配售對象包括母公司阿里巴巴（09988）旗下子公司浙江天貓技術，認購7.3億股，佔配售額的54%。

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是次集資所得淨額的40%將進一步支持創新、科技投入；30%主要用於數字經濟升級；10%加強全球合作並助力全球可持續發展；餘下10%則用作補充流動現金及一般企業用途。

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驚人的估值絕對是螞蟻集團次上市的一個熱話，皆因估值一路在加碼，由最初傳出的2,800億美元，上調至最新高達4,610億美元，相當於3.08萬億元人民幣或3.57萬億港元。摩根士丹利發表報告指，評估螞蟻集團估值介乎3,330至4,570億美元（約2.23萬至3.01萬億元人民幣）；同時推算，螞蟻2021年及2022年經調整的純利將增至680及890億元人民幣。以此計算，螞蟻明年預測市盈率32.9倍至45.2倍；2022年預測市盈率則相當於約25至35倍。

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記者：張以正