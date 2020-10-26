【新股IPO】傳Airbnb將在IPO前　股份拆細1拆2

▲ 據悉，Airbnb 行政總裁原考慮於3月31日向美國證監會申請IPO。

早前網上租房平台Airbnb在8月19日向美國證監會申請新股上市，彭博報道，Airbnb將在首次公開招股前，將股票1拆2。截至9月30日，該股的每股價格為69.76美元，拆細後，每股價值將變成34.88美元，預料將降低IPO的股票價格。

報導指，Airbnb 已向股東發電郵，說明股票「1拆2」計劃，並獲得董事會同意。相關安排最快在美國時間周二便能夠完成。

Airbnb拒絕就有關事件作出回應。

據悉，Airbnb 行政總裁原考慮於3月31日向美國證監會申請IPO，惟受新冠疫情影響，出入境限制令公司有超過10億美元訂單被取消。不過，消息人士指，Airbnb 訂單量跌幅開始收窄，今年5月，Airbnb訂單量按年下跌70%，但一個月後，訂單量跌勢放緩，按年下跌30%。

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編輯﹕賴奕羚

