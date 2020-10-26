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【東京奧運】東京奧委會考慮在11月安排退票 殘奧會則12月開始

環球政經 18:02 2020/10/26

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受疫情關係，原定在今年7月舉行的東京奧運延期至明年，有日本傳媒報導指，東京奧委會正考慮在11月接受退票申請，殘奧會則於12月開始。

據了解，東京奧組委已售出448萬張奧運會門票和97萬張殘奧會門票，由於現時未知奧運日的舉辦日期，令持票人士無法確定能否如期出席，因此正考慮作出退票安排。日本政府和東京奧組委日前表示，他們需要更多時間分析疫情和防疫對策，才可作出判斷，預計最快明年春季會有定案。

【日本疫情】 連續4天單日增逾百宗 日本東京都增186名確診人士：【下一頁

大阪試驗無人駕駛巴士 冀2025年世博正式運作：【下一頁

現時官方暫未公布有關退票安排，但在原則上在較早前購買門票的人士仍可於明年持票入場。

 

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責任編輯：潘曉豐

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