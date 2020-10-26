  • 27°C
香港時間 : 20201026日 (一) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【字節跳動】抖音擬赴港上市　傳與投行進行初步討論　字節跳動：未有確定

即市財經 16:31 2020/10/26

分享：

「抖音」母企字節跳動傳出考慮將中國業務在香港上市。

「抖音」（海外版TikTok）母企字節跳動（ByteDance）早前傳出考慮將中國業務在香港或上海上市。外電引述知情人士指，字節跳動正進行內部討論，與投行洽談將抖音在香港上市。據指，投行已針對抖音IPO進行研究及分析。

消息人士指出，字節跳動內部過去數周已就潛在的情況討論，多名公司代表也與數間投行商談抖音上市的可能性，而目前磋商仍在非常初步階段。

內媒亦引述消息指，高盛等多家投行曾與字節跳動溝通承銷事宜。字節跳動相關負責人對此回復稱，有考慮部分業務上市計劃，但還沒有最後確定。

面對中美關係惡化，加上美國監管審查收緊，早前有報道指，字節跳動傾向於香港IPO，估值或超過1000億美元（約7800億港元）。同時，字節跳動也考慮將非中國業務在歐洲或美國上市。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：TikTok首席安全官：公司伺服器已與字節跳動分開

【抖音母企】字節跳動擴星洲業務　料投資數十億美元、增聘百個員工

【TikTok是最大客戶】Fastly股價大跌27%　字節跳動對其產品使用量未及預期

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈 

編輯：袁諾曦

香港股票 中美關係 字節跳動 抖音 IPO

下一篇文章

【螞蟻上市】中銀香港：認購螞蟻集團可免手續費　孖展息最低0.5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展275億元超購117倍
【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展275億元超購117倍
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略