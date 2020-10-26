【字節跳動】抖音擬赴港上市　傳與投行進行初步討論　字節跳動：未有確定

▲ 「抖音」母企字節跳動傳出考慮將中國業務在香港上市。

「抖音」（海外版TikTok）母企字節跳動（ByteDance）早前傳出考慮將中國業務在香港或上海上市。外電引述知情人士指，字節跳動正進行內部討論，與投行洽談將抖音在香港上市。據指，投行已針對抖音IPO進行研究及分析。

消息人士指出，字節跳動內部過去數周已就潛在的情況討論，多名公司代表也與數間投行商談抖音上市的可能性，而目前磋商仍在非常初步階段。

內媒亦引述消息指，高盛等多家投行曾與字節跳動溝通承銷事宜。字節跳動相關負責人對此回復稱，有考慮部分業務上市計劃，但還沒有最後確定。

面對中美關係惡化，加上美國監管審查收緊，早前有報道指，字節跳動傾向於香港IPO，估值或超過1000億美元（約7800億港元）。同時，字節跳動也考慮將非中國業務在歐洲或美國上市。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：TikTok首席安全官：公司伺服器已與字節跳動分開

【抖音母企】字節跳動擴星洲業務 料投資數十億美元、增聘百個員工

【TikTok是最大客戶】Fastly股價大跌27% 字節跳動對其產品使用量未及預期

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈

編輯：袁諾曦