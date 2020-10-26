【美國大選】至少5名幕僚染新冠　美副總統彭斯繼續拉票

距離美國大選投票日還有一周，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與特朗普（Donald Trump）的競選活動仍在如火如荼進行當中。不過上周六（24日）傳出消息指，副總統彭斯（Mike Pence）的幕僚長肖特（Marc Short）確診感染新冠病毒，彭斯與其妻子妻子卡倫（Karen Pence）同日檢測雖然呈陰性，但不會進行隔離，將按原定行程繼續進行競選活動。

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彭斯曾於上周日（25日）下午在北卡羅萊納州為選舉拉票，上周六（24日）曾現身於佛羅里達州與支持者會面，期間沒有戴口罩。據知情人士透露，潘斯的長期政治顧問奧布斯特（Marty Obst）近期的新冠病毒檢測亦呈陽性，此外潘斯辦公室至少還有三名工作人員確診，令人質疑白宮防疫規定是否存在漏洞。

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白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）周日接受CNN時表示，新冠病毒具有傳染性，如同流感一樣，並表示美國政府不會去控制疫情，但是會尋找疫苗、治療辦法以及其他緩解措施。該說法遭到拜登的強烈反對，並指華府已放棄控制疫情大流行，放棄保護美國人的基本職責。

根據民調網站CealClearPolitics數據顯示，目前拜登在民調中領先特朗普8個百分點，獲得50.8%支持。

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編輯：李勝男