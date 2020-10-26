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【美股焦點】Tesla季度業績勝預期　馬斯克：下一個殺手級產品是太陽能屋頂

股樓投資 16:33 2020/10/26

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特斯拉（美：TSLA）日前交出一份不錯財報，截至9月30日的三個月內，公司營收87.7億美元，按年升39%，好過市場預期；盈利3.31億美元，經調整後每股盈利76美仙，較預期的57美仙為高。多間大行均在業績後上調其目標價。

而在Tesla財報會議上，CEO馬斯克（Elon Musk）提到了特斯拉的下一個殺手級產品。這款產品不是電動車升級版Model 2，亦不是電池，而是太陽能屋頂。

馬斯克表示，太陽能屋頂更漂亮、更有彈性，且帶來能源，他希望明年見到太陽能屋頂更廣泛地應用起來。

財報數據顯示，集團的太陽能屋頂第三季度在全美部署了57兆瓦，是二季度的3倍，特斯拉甚至計劃將太陽能房頂的部署安裝擴展到加拿大市場。

從清潔能源以及長期收益的角度，太陽能屋頂的確是筆不錯的投資，今年多隻太陽能概念股股價亦大幅上升，如美股Sunrun（美：RUN）或港股的保利協鑫（03800）等等。

 

 

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