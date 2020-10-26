蕭若元太太以3780萬元易手詩濤花園單位 獲利1780萬元

近日市場上有不少名人放盤，上星期為大家報道過，傳藝人曾志偉放售位於西貢清水灣的彩濤別墅洋房，大賺9597萬港元。除了曾志偉外，最近有市場消息指，網絡紅人蕭若元太太侯麗媚曾叫價4600萬元，放售跑馬地肇輝臺詩濤花園高層A室，經雙方議價後以3780萬元易手，平均呎價為17268元。

傳曾志偉一億港元放售彩濤別墅洋房 激賺9597萬元：【下一頁】

據相關資料顯示，該單位於2007年以2000萬元購入，最後以3780萬元易手，帳面獲利1780萬元，持貨13年。另外蕭若元亦以自己名義持有妻子單位樓下的A單位，在2016年以3800萬元購入。

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據悉兩個單位格局與大小相似，這兩宗不同時段的買賣似乎正好反映市況。照這樣推斷，樓價難道將會回到4年前的水平，當然不同地區與樓齡新舊都有影響，不能一概而論，但這也不失為一個樓市啓示。

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責任編輯：翁嘉陽