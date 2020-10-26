【iPhone 12】iPhone 12 Pro內置「LiDAR」新功能　可即時量度身高

▲ iPhone 12 Pro系列內置的光學雷達掃描儀（LiDAR），不但可以加強夜間拍攝效果，更設有測量空間或物件的功能。

蘋果iPhone 12系列手機於上週正式開賣，相信不少人新機已經到手。是次iPhone 12 Pro系列內置的光學雷達掃描儀（LiDAR），不但可以加強夜間拍攝效果，更設有測量空間或物件的功能，可以幫用戶量度身高！

想要用手機來量度身高，用戶需打開 iPhone 12 Pro測距儀程式，然後將手機對準目標人物，並清楚在屏幕見到拍攝人物的頭頂及雙腳，畫面即時會出現人物的高度數值。

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「測距儀」程式提供英制、公制兩種測量單位，用戶可以在設定中更改。若要再次測量，用戶需要將手機移開片刻，再重置物件或人物的高度便可。另外，用戶可以按右下角的快捷鍵，將身高照片拍下並與其他人分享。

除了iPhone 12 Pro之外， iPhone 12 Pro Max以及新款iPad Pro均支援此項新功能。不過，雖然 iPhone 11系列同樣內置「測距儀」程式，不過由於並未搭載LiDAR感測器，因此無法量度人物身高。

責任編輯：李寶如