燒肉成疫情中小確幸 日本燒肉店疫市擴張

新冠肺炎疫情重創日本經濟，嚴重打擊餐飲行業，但唯獨燒肉店的生意出現起色，更有當地的連鎖燒肉店更決定擴張，開設新分店。

日本的連鎖燒肉店「燒肉King」的母公司物語公司在4月時，受疫情影響決定暫時關閉全國約220間分店，導致收入按年大跌73%。但即使當地的疫情轉差，至6月時，燒肉King的收入竟較去年增長2.4%，而7月份，收入更按年增加10.3%。

過往，餐廳最受歡迎的是2,980日圓吃到飽套餐，但現時3,980日圓的豪華版套餐亦變得大受歡迎。物語公司發言人認為：「燒肉已變成家庭想要多花點錢，享受小確幸時的用餐選擇之一，因此需求提升。」公司更計劃在明年6月底前再新開22家分店。



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另一連鎖餐廳和民在5月時開設了燒肉餐廳上村牧場，自6月以來，餐廳每月收入都有約3,000萬日圓（約220萬港元），遠超目標的1,800萬日圓（約130萬港元）。因燒肉業務表現良好，和民開始把其他居酒屋，改為經營燒肉餐廳。

據日本餐飲服務協會分析，日本居酒屋餐廳8月收入僅有約去年同期的40%，但燒肉店的收入已恢復到去年的85%水平，像和民這種服務許多家庭顧客的餐廳，業績已顯著恢復。



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在今年7至8月，Hot Pepper Gourmet外食總研，在調查1,032名20至59歲的男女想吃的外食後發現，第一名是有48.4%選擇拉麵，其次就是獲得44.6%的受訪者支持的燒肉。外食總研資深研究員稻垣昌宏認為，因這兩種食品都很難在家裡重現，尤其是燒肉，要配合不同肉種改變沾醬，以及要湊齊涼麵等副食，需要很多工夫。而且因民眾在疫情期間已未能外出度假，所以全家一起外出吃燒肉，已成為享受休閒時光的方式之一。



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