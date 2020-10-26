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【趁機執平貨】半新盤連雅緻裝修　國泰機師無奈賣　劈價逾百萬沽

股樓投資 15:50 2020/10/26

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國泰（00293）大裁員，對東涌樓市影響最大，皆因不少機組人員都住在東涌，由於收入大減，終要劈價賣樓，吸引不少用家及投資者到東涌尋寶。中原陳旭明表示，東涌睇樓量大增，加上個別業主願意減價，終致成交暢旺，周末共錄9宗成交。 

陳旭明說，昇薈2座高層D室，實用面積1,160平方呎，三房套房間隔，附連雅緻裝修，業主是外籍國泰機師，原叫價1,385萬元，近日減價110萬元，終以1,275萬元易手，實用呎價10.991元。 據了解，買家為同區租客，見單位優質，並且連百萬裝修，無需重新裝修，樓價相對划算，所以快速拍板承接。資料顯示，原業主於2015年以1,049.4萬元一手買入單位自住，現帳面賺225.6萬元，物業期內升值約21%。

東涌其他私人屋苑

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撰文 : 黃卓賢

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