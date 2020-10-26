  • 27°C
香港時間 : 20201026日 (一) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】台灣月入25萬或3萬台幣煩惱一樣？　香港月入10萬及2萬港元會有何分別？

環球政經 16:22 2020/10/26

分享：

早前台灣有網絡作者在裡放平台上表示：「月薪25萬元（約6.7萬港元）和3萬元之間（8,100港元），除了社會階層不同之外，煩惱卻是相同的。」他認為，兩者都會儲錢，而且會嫌錢不夠用，亦一樣會受到老闆的壓力以及受制於人的時候等等。言論一出，隨即引起台灣網民熱議。

有關帖文如下：

    點擊圖片放大

【網民熱話】打工仔如何2年內擁有100萬？網民反問：有100萬又點呢？【下一頁】

【網民熱話】35歲網民要結婚諗緊買太古城定新樓好 網友大比數投呢個屋苑一票【下一頁】

有香港網民看到這些討論，也出帖邀請各位「過來人」分享香港版月入10萬元和月入2萬元的心態及行為上的分別。他更「拋磚引玉」舉了不少例子包括：

交通

月入2萬元：需要考慮巴士還是地鐵好，前者有機會塞車，後者則需要人迫人

月入10萬元：會考慮的士還是Uber，前者不知何時有車，後者也要等車

任何訂閱制的服務

月入2萬元：周圍找人夾份，用盡計劃內的限額

月入10萬元：1個人申請，不會介意計劃內的限額

吃飯

月入2萬元：排半小時吃性價比較高的餐廳

月入10萬元：性價比不是考慮因素，在在乎食物是否好吃，以及不需花時間排隊

出帖者在帖文最後補充，自己是月入2萬元的一族，希望有一天可以做到月入10萬元的行為。

帖文一出，同樣引起網民熱烈討論，有人表示，月入2萬元，不用交家用、與父母同住、沒有女朋友，以及月入10萬元有妻兒、要供樓及交家用，如果享受的其實是一樣。有人則指，自己月入2萬元，已經做到出帖者所提出月入10萬元的生活，也有月入10萬元的人士指，自己的生活態度仍維持在2萬元的時候，甚至更低，因為沒有物慾也沒追求。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

壓力 台灣 香港 財務自由

上一篇文章

燒肉成疫情中小確幸 日本燒肉店疫市擴張

下一篇文章

【字節跳動】傳字節跳動推動抖音單獨赴港上市　負責人：未有最終決定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業