【網民熱話】台灣月入25萬或3萬台幣煩惱一樣？　香港月入10萬及2萬港元會有何分別？

早前台灣有網絡作者在裡放平台上表示：「月薪25萬元（約6.7萬港元）和3萬元之間（8,100港元），除了社會階層不同之外，煩惱卻是相同的。」他認為，兩者都會儲錢，而且會嫌錢不夠用，亦一樣會受到老闆的壓力以及受制於人的時候等等。言論一出，隨即引起台灣網民熱議。

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【網民熱話】35歲網民要結婚諗緊買太古城定新樓好 網友大比數投呢個屋苑一票【下一頁】

有香港網民看到這些討論，也出帖邀請各位「過來人」分享香港版月入10萬元和月入2萬元的心態及行為上的分別。他更「拋磚引玉」舉了不少例子包括：

交通 月入2萬元：需要考慮巴士還是地鐵好，前者有機會塞車，後者則需要人迫人 月入10萬元：會考慮的士還是Uber，前者不知何時有車，後者也要等車 任何訂閱制的服務 月入2萬元：周圍找人夾份，用盡計劃內的限額 月入10萬元：1個人申請，不會介意計劃內的限額 吃飯 月入2萬元：排半小時吃性價比較高的餐廳 月入10萬元：性價比不是考慮因素，在在乎食物是否好吃，以及不需花時間排隊

出帖者在帖文最後補充，自己是月入2萬元的一族，希望有一天可以做到月入10萬元的行為。

帖文一出，同樣引起網民熱烈討論，有人表示，月入2萬元，不用交家用、與父母同住、沒有女朋友，以及月入10萬元有妻兒、要供樓及交家用，如果享受的其實是一樣。有人則指，自己月入2萬元，已經做到出帖者所提出月入10萬元的生活，也有月入10萬元的人士指，自己的生活態度仍維持在2萬元的時候，甚至更低，因為沒有物慾也沒追求。

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責任編輯：楊子瑩