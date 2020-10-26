【南高加索衝突】特朗普宣布成功斡旋停火 但有指戰事未停

南高加索地區衝突持續多時後，美國總統特朗普周日宣布，成功斡旋阿塞拜疆和亞美尼亞新一輪人道停火，將於周一生效。但路透社指，雙方戰事在停火生效前夕仍未停止。

【南高加索衝突】停火迅速瀕臨破裂 亞美尼亞人全球多地示威【下一頁】

特朗普於Twitter發帖宣布：

「恭喜亞美尼亞總理帕希尼揚和阿塞拜疆總統阿利耶夫，他們剛剛同意遵守午夜生效的停火協議。許多生命將會得救。」

（Congratulations to Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan and Azerbaijani President Ilham Aliyev, who just agreed to adhere to a cease fire effective at midnight. Many lives will be saved.）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周五在華盛頓，分別跟阿塞拜疆和亞美尼亞外長舉行會議，並有歐洲安全組織明斯克小組（OSCE Minsk Group）的共同主席參與。

阿塞拜疆和亞美尼亞其後聯同美國國務院發表聯合聲明，宣布在當地時間10月26日早上8時起實施停火。

明斯克小組對今次停火表達信心，認為在美國領導下，加上俄羅斯和法國支持，可望把停火發展成和平協議。

【南高加索衝突】阿塞拜疆第二大城市被轟炸 揚言向亞美尼亞報復【下一頁】

不過，路透社報道，截至當地周日，雙方仍有持續衝突。在爭議核心地區「納戈爾諾－卡拉巴赫」（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡），當地的亞美尼亞人官員指控阿塞拜疆在晚上發動攻擊；阿塞拜疆反指，他們才是遭到攻擊的一方。

亞美尼亞和阿塞拜疆所處的南高加索地區，被視為俄羅斯後院，俄羅斯總統普京表示，他每日數次跟雙方領袖通電話，尋求化解問題，並希望美國將跟俄方合作，化解今次南高加索的衝突。

【南高加索衝突】阿塞拜疆聲稱亞美尼亞2300士兵被殺 聯合國促停戰【下一頁】

▲ 敘利亞群眾日前大舉上街，支持亞美尼亞。

責任編輯：陳啟賢