【南高加索衝突】特朗普宣布成功斡旋停火 但有指戰事未停

南高加索地區衝突持續多時後,美國總統特朗普周日宣布,成功斡旋阿塞拜疆和亞美尼亞新一輪人道停火,將於周一生效。但路透社指,雙方戰事在停火生效前夕仍未停止。

【南高加索衝突】停火迅速瀕臨破裂 亞美尼亞人全球多地示威【下一頁】

特朗普於Twitter發帖宣布:

「恭喜亞美尼亞總理帕希尼揚和阿塞拜疆總統阿利耶夫,他們剛剛同意遵守午夜生效的停火協議。許多生命將會得救。」

(Congratulations to Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan and Azerbaijani President Ilham Aliyev, who just agreed to adhere to a cease fire effective at midnight. Many lives will be saved.)