【新冠肺炎】全球增逾46.5萬宗確診 譚德塞：處於危險時刻 籲各國採取行動

根據世界衞生組織公布的最新數據顯示，全球單日新增逾46.5萬宗新冠肺炎確診個案，是連續3天單日錄得超過43萬宗病例，並創下新高；目前全球累計逾4,289萬宗確診病例，死亡人數增至115萬名。

世衞總幹事譚德塞表示，現時多個國家面臨確診數字大幅增加的情況，以歐洲為例，單日已新增至22萬宗；他形容現時全球正處於一個「危險時刻」，尤其在北半球的國家，並指現時離疫情受控仍有一段距離，促請各國領袖盡快採取防疫行動，避免不必要的死亡，同時要在保護人民、減少社會及經濟損失之間取得平衡。

西班牙宣布進入緊急狀態 實施全國宵禁：【下一頁】

【新冠肺炎】巴西志願者接種疫苗後死亡 牛津大學: 將繼續試驗：【下一頁】

曾一度暫停研發疫苗的生產商強生日前宣布，將恢復新冠肺炎大規模臨床試驗，並預料今年年底取得初步結果，於明年1日推出第一批疫苗作緊急使用。譚德塞亦敦促若各國成功研發疫苗，應用在全球所有人，而非限於某些國家的人民。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐