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【字節跳動】傳字節跳動推動抖音單獨赴港上市　負責人：未有最終決定

股樓投資 16:14 2020/10/26

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據內媒報道，字節跳動正考慮推動旗下抖音業務單獨在香港上市。知情人士指，高盛等多家投行曾與字節跳動溝通承銷事宜。字節跳動相關負責人對此回復稱，有考慮部分業務上市計劃，但還沒有最後確定。

今年7月，消息稱字節跳動正考慮其國內業務在香港或上海上市。路透引述知情人士消息指，中國業務若單獨上市，估值將超過1000億美元。但據了解，今次字節跳動中國業務會再度分拆，只有抖音中國業務單獨上市。

抖音最大的對手，騰訊有份投資的快手也傳將在2021年第一季赴港上市。據消息指，美銀和摩根士丹利將為快手的保薦人。

在短視頻賽道上，抖音和快手擁巨量用戶。公開資料顯示，抖音於今年8月公開其日活用戶數據，包括抖音火山版在內，抖音日活用戶數已超過6億。同時期快手暫未公佈其日活數據，但據快手2月發布的《2019快手內容報告》顯示，快手日活在2020年年初突破3億。

 

 

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