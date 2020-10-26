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【螞蟻IPO】螞蟻6688招股與iBond撞期點算好？　2專家教路認購攻略

股樓投資 16:09 2020/10/26

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萬眾期待之螞蟻集團（新上市編號：06688）將於10月27日至30日招股，並將於11月5日掛牌；與此同時，由政府發行的iBond將由10月23日起至11月5日下午2時接受認購，並於11月17日在港交所掛牌。不少投資者均計劃兩者齊入飛，但手上資金應如何分配呢？

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，相比而言，iBond採取循環分配機制，預計認購3手中籤的機率，現時不少券商及銀行均提供免息孖展認購iBond，兼且豁免大部份的認購、沽貨等手續費，故可考慮以孖展形式認購iBond，以保留較多現金去抽螞蟻。

【螞蟻IPO】螞蟻集團認購前 五大不可不知 詳情請按【見下頁

至於螞蟻，由於孖展息相對較高，平均也要3厘以上，麥嘉嘉認為以孖展大手認購反而增加風險，因預期反應一定極熱烈，若以孖展入飛要考慮中簽率及利息成本。

螞蟻與iBond基本資料：

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她估計，iBond首日上市應可升至104至105元，即短綫有4%至5%的回報，可先行沽出鎖定利潤。至於螞蟻集團未來收入增長動力將來自數字金融技術服務，未來數年淨利潤複合年增長率約30%，長綫的回報率較首日更吸引。

寶鉅證券董事及集團首席投資總監黃敏碩表示，iBond投資風險極低，作為一個較存款息吸引的投資目，較適合銀髮族收息之選擇。 他亦認同可考慮以孖展形式認購iBond，可以最少資金搏最多iBond單位分配。相反，由於螞蟻預料招股反應會很火爆，用孖展認購亦未必一定中，反之以「人海戰術」大包圍出擊，現金重鎚或許會更有利。

【螞蟻IPO】螞蟻集團招股價是多少？ 基金經理估呢個價...詳情請按【見下頁

他認為，iBond的投資者應考慮長綫持有，直至到期日，穩穩陣陣每年收取2厘息。對於螞蟻，他則有一點保留，他解釋：「螞蟻的估值，由最初傳2,500億美元，到後來提升至2,800億美元，到最近更傳達3,000億至4,000億美元，炒作空間愈來愈細。如果她上市市值這樣龐大，支付業務在內地滲透率已很高，她要尋找新的增長動力才可支持高昂的估值。」

若抽不中螞蟻的投資者，他建議，倒不如吸納母公司阿里巴巴（09988），就像是一隻科技基金，旗下有不同的業務，增長及估值也合埋，更適合長綫投資者。

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記者：李兆明

 

香港股票 iBond 阿里巴巴 孖展 IPO 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻集團
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