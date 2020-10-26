【美國大選】拜登《60分鐘時事雜誌》訪問 「特朗普咁玩分分鐘會贏」

▲ 拜登接受訪問表示，特朗普想要在大選中勝出，其招數是不承認總統大選結果。

美國大選尚餘不足10天，全國有近6000萬選民已提早投票。早前美國哥倫比亞廣播公司的《60分鐘時事雜誌》訪問兩位總統候選人，總統特朗普（Donald Trump）中途憤然離場，民主黨候選人拜登（Joe Biden）卻透露，特朗普有機會勝出大選要憑什麼招數。

據美國有線新聞網（CNN）等主流媒體的民調顯示，目前拜登領先特朗普。拜登在訪問中坦言，從未低估對手特朗普，又明言特朗普想要在大選中勝出，其招數之一就是不承認總統大選結果（delegitimizing the race's outcome is "how he plays）。

當兩位候選人得票接近，其中一方不承認結果，會交由最高法院審理，如2000年布殊總統（George W. Bush）和其時民主黨候選人戈爾（Al Gore）一樣。

今年受疫情影響，多個州分允許選民以郵寄選票的方式投票。總統特朗普多次反對這個方式，指出郵寄選票容易出現選舉舞弊。若這次大選雙方不承認點票結果，將會交由最高法院審理。

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目前全國有近6000萬選民已提早投票，拜登在訪問中說：

「我認為我跟特朗普之間明顯的分別在於我們的世界觀和價值觀。」 （But I think the contrast between Donald Trump and me is about as stark as it can get in terms of our value set and how we view the world.）

又自信道：

「總統先生，你的對手是拜登。拜登是一個長期以來往績優秀的人。」 （Mr. President, you're running against Joe Biden. Joe Biden has a deep, steep, and successful record over a long, long time.）

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責任編輯：葉芷樺

