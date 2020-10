【美國大選】拜登《60分鐘時事雜誌》訪問 「特朗普咁玩分分鐘會贏」

美國大選尚餘不足10天,全國有近6000萬選民已提早投票。早前美國哥倫比亞廣播公司的《60分鐘時事雜誌》訪問兩位總統候選人,總統特朗普(Donald Trump)中途憤然離場,民主黨候選人拜登(Joe Biden)卻透露,特朗普有機會勝出大選要憑什麼招數。

據美國有線新聞網(CNN)等主流媒體的民調顯示,目前拜登領先特朗普。拜登在訪問中坦言,從未低估對手特朗普,又明言特朗普想要在大選中勝出,其招數之一就是不承認總統大選結果(delegitimizing the race's outcome is "how he plays)。

當兩位候選人得票接近,其中一方不承認結果,會交由最高法院審理,如2000年布殊總統(George W. Bush)和其時民主黨候選人戈爾(Al Gore)一樣。

今年受疫情影響,多個州分允許選民以郵寄選票的方式投票。總統特朗普多次反對這個方式,指出郵寄選票容易出現選舉舞弊。若這次大選雙方不承認點票結果,將會交由最高法院審理。

目前全國有近6000萬選民已提早投票,拜登在訪問中說:

「我認為我跟特朗普之間明顯的分別在於我們的世界觀和價值觀。」

(But I think the contrast between Donald Trump and me is about as stark as it can get in terms of our value set and how we view the world.)