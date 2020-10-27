【美國大選】鐵鏽帶搖擺州主宰勝負 選民不滿特朗普疫情處理

美國大選11月3日舉行，選戰最入最後直路。民調顯示，總統特朗普形勢不妙，4年前將特朗普帶入白宮的鐵鏽帶地區（Rust Belt），經濟受新冠肺炎疫情重挫，失業問題嚴重，當地不少4年前票投特朗普的選民明言，對特朗普政府應對疫情的手法感失望，甚至憤怒。

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39歲的沃伊查克（Tanya Wojciak），家住俄亥俄州市郊，一生都是共和黨支持者，但今次大選卻打算倒戈投拜登。

最主要原因是她的一位好朋友，4月因疫情去世，而她對特朗普的疫情處理十分不滿，批評特朗普淡化疫情及拒帶口罩，不是總統應有的作為。

俄亥俄州有18張選舉人票，素有贏不了俄亥俄州，共和黨代表難入白宮的傳統智慧。

賓夕法尼亞州是另一鐵鏽帶州分，更被視為最重要搖擺州，有20張選舉人票。當地一間酒吧老闆邦焦爾諾（Leo Bongiorno），上屆大選沒有投票，今次打算投拜登。

這源於他的酒吧生意因疫情大受打擊，很多熟客都不敢光顧，而聯邦政府給予的資助不足，酒吧已瀕倒閉，故他認為國家需要明白小企業需要的總統。

兩人所屬的選區，一度連續數十年未曾有共和黨總統候選人取勝，但2016年，特朗普的貿易保護主義政策口號，揚言復興美國工業，成功打動當地選民，贏取支持。

惟新冠疫情改變形勢，路透調查顯示，區內選民普遍不滿特朗普疫情處理。民調顯示在賓夕法尼亞州第7選區，拜登（Joe Biden）支持度遙遙領先。

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當地疫情頗嚴重，第7選區內的北安普頓縣（Northampton）已有300宗新冠死亡個案，即每10萬居民有100人死亡，高於全國平均的66人，當地一個僅住有7000人的社區，曾有老人院疫情大爆發，造成至少76人死亡，失業率在1年間由4.9%升至今年8月的10.2%。

新冠疫情導致美國20多萬人死亡，規模堪比戰爭，美國民眾經歷親友因新冠肺炎離世，不少人歸因於特朗普應對疫情不力，令部分支持者動搖。

責任編輯：林建忠

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