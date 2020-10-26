西班牙宣布進入緊急狀態　實施全國宵禁　

新冠肺炎持續，西班牙疫情嚴峻，於21日更成為首個確診數字破百萬國家。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）宣布，全國進入緊急狀態，除了加納利群島（Canary Islands）外，國內其他地方均實施宵禁。

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綜合外媒報道，西班牙首相桑切斯全國電視講話中表示，國家目前的狀況極度嚴峻。是次緊急狀態將預料執行15日，但不會排除要求延遲多6個月，即直至明年5月為止。各地區宵禁時間為晚上11時至上午6時，前後各一小時可彈性延長宵禁時間。當地政府指出，是次封城皆獲地區政府廣泛同意，事實上，在西班牙全國17個地區當中，已有10個地方政府已曾要求頒布緊急狀態，以便實施宵禁。

西班牙衛生緊急情況中心負責人西蒙（FernandoSimón）表示，有半成新增病例均屬無症狀感染患者，其中一半為是40歲以下的人群。當地首都馬德里霆診人數更佔全國超過三分之一。

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責任編輯：黎淑雯

